Maillots équipe de France : un prix exorbitant, une couleur de siège de RER... Le maillot critiqué

Nike a révélé ce lundi 23 mars les tenues complètes de l'équipe de France pour la Coupe du monde.

Il n'y avait pas un gros suspense sur l'identité et la couleur du maillot de l'équipe de France pour la Coupe du monde avec les nombreuses fuites sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Mais ce lundi 23 mars, la tenue est confirmée après la révélation de l'équipementier Nike.

Pour le maillot domicile, le bleu royal et très foncé font leur retour, tandis que l'extérieur arborera une couleur mentholée avec des logos cuivrés en hommage aux Etats-Unis. Cette tunique "incarne l'énergie d'une nouvelle génération et l'élégance du football français moderne : jeune, expressif et créatif." explique Nike dans le communiqué. Inspiré par les maisons de couture françaises avec son col blanc, il réinterprète la palette traditionnelle bleu, blanc, rouge. Le design n'a pas manqué de faire parler sur les réseaux sociaux, évoquant une couleur de sièges de RER lors de sa sortie.

Le maillot extérieur, baptisé Liberté, s'inspire de l'illustre Statue de la Liberté offerte par la France aux États-Unis, avec ce rappel vert-de-gris, qui tire son inspiration du cuivre oxydé de la Statue de la Liberté. "Le maillot extérieur allie héritage, élégance et raffinement moderne pour affirmer l'identité et les valeurs de liberté défendues, hier comme aujourd'hui, par la France" explique également Nike.

Le prix

Si vous voulez le ou les maillots, il va falloir sortir le porte monnaie. Sur le site de la FFF, les maillots avec la nouvelle technologie affichent un prix hallucinant de 160 euros, 140 pour la taille enfant. Si vous ne voulez pas la technologie, il faudra tout de même débourser 110 euros... Et tout ça sans les flocages, badges etc...

De nouvelles technologies

Dans le détail, les deux nouveaux maillots adoptent une toute nouvelle technologie, " Aero-Fit ", qui assure une meilleure respiration du tissu et une évacuation optimisée de la transpiration. En gros, cette innovation de Nike permet de doubler la circulation de l'air dans les vêtements de sport et d'atteindre ainsi des performances sportives ultimes dans des conditions extrêmes. Cette nouvelle technologie d'aération sera intégrée aux tenues des équipes nationales habillées par Nike et inaugurée lors du Mondial 2026. Cette innovation sera ensuite déployée dans le cadre de la stratégie de Nike sur les produits de sport explique la marque. Le maillot extérieur intègre de son côté une technologie "cross-dive", avec un tissage entremêlé d'un fil vert et d'un fil blanc.