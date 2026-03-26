Neymar : "Ma carrière touche à sa fin..." pourquoi le Brésilien est absent face à la France ?

L'ancienne star du PSG est absente de la rencontre prestigieuse entre la France et le Brésil.

A moins de trois mois de la Coupe du monde de foot aux Etats-Unis, la France et le Brésil vont se retrouver pour un match de prestige en Amérique. Un duel entre deux monstres du football et deux sélectionneurs prestigieux, Carlo Ancelotti et Didier Deschamps.

Pour l'occasion, des choix sur les listes ont été faits et notamment du côté de la sélection brésilienne avec le technicien italien. La concurrence est rude et il n'y a pas de passe droit même pour les légendes... C'est le cas pour l'ancienne star du PSG et FC Barcelone, absent de cette liste à trois mois de la Coupe du monde. "Ma carrière touche à sa fin et je dois en prendre conscience. Je dis toujours à ma famille et à mes amis : profitez en autant que possible, car ça va finir" a d'ailleurs lancé le Brésilien sur les réseaux.

Meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts, deux de plus que Pelé), Neymar ne joue plus en équipe nationale depuis octobre 2023, soit plus de deux ans et demi. Un gouffre à quelques semaines de la liste définitive pour le Mondial. "Je ne l'ai pas appelé parce qu'il n'est pas à 100 % […], mais pour la liste finale c'est une autre histoire ", a tout de même fait savoir l'ancien entraîneur du Real Madrid qui n'a pas écarté l'idée de réintégrer le Brésilien pour la Coupe du monde. Pour les matchs face à la France et la Croatie, il a privilégié Igor Thiago (Brentford) et Rayan (Bournemouth).

Les attaquants appelés : Endrick (Olympique lyonnais), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zénith Saint-Pétersbourg), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (FC Barcelone), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr (Real Madrid).