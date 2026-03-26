Pourquoi le Brésil ne joue pas en jaune face à la France ?
La sélection brésilienne va arborer son maillot extérieur lors du match face à la France.
Pour ce choc entre deux des meilleures équipes au monde, les couleurs du maillot vont peut être décevoir certains fans devant la télévision. En effet, pas de beau maillot jaune traditionnel pour la Selecao ce jeudi soir. Lors de la conférence de presse au moment de l'annonce de la liste des joueurs, le coordinateur de la Seleçao, Rodrigo Caetano, a indiqué que les Brésiliens joueraient avec leur nouveau maillot bleu contre les Français, ce 27 mars à Boston (le 26 mars heure de Paris). L'équipe de France jouera de son côté avec leur nouveau maillot vert menthe.
Pour les fans de la tenue traditionnelle brésilienne, il faudra prendre rendez-vous quatre jours plus tard puisque ce maillot jaune traditionnel sera utilisé face aux Croates à Orlando, pour la revanche du quart de finale perdu lors du Mondial 2022.