Voici pourquoi la France joue en vert, c'est la vraie raison

L'équipe de France innove en portant un maillot vert pour la prochaine Coupe du monde.

Les maillots des sélections avant une compétition sont toujours un moment importants pour le marketing et les supporters des différents pays. Cette année, pour la Coupe du monde de foot, les maillots sont particulièrement scrutés et les critiques sont nombreuses. Couleurs, prix exorbitant... Il y a des choses à dire notamment sur la tunique de l'équipe de France.

Pour ceux qui n'aiment pas les changements et qui aiment le respect des traditions et des couleurs... Le vert menthe proposé par les Bleus ne passe pas. Alors pourquoi un tel pas d'écart de la part de la FFF ? Baptisée "Liberté", cette tenue possède une vraie importance symbolique, alors que la Coupe du monde se tient en Amérique... En effet, le communiqué de presse de l'équipementier des Bleus explique que le maillot est une référence à la statue de la Liberté. "Nous voulions célébrer le plus grand cadeau qu'ait offert la France aux États-Unis", a expliqué Angelo Trofa, designer principal chez Nike. Le maillot extérieur est un hommage à la Statue de la Liberté, offerte par la France aux États-Unis en 1876 pour symboliser l'amitié entre les deux nations et marquer le centenaire de l'indépendance américaine, dont on célèbre en 2026 les 250 ans ", explique la FFF dans son communiqué.

Est ce que ce maillot sera bien porté ? Pour rappel, les Bleus n'avaient jamais porté leur tenue extérieure. Ils devraient en revanche bel et bien la mettre lors de la Coupe du monde comme le précise L'Équipe, selon qui le maillot vert va notamment servir lors de la rencontre avec la Norvège. Il sert également ce jeudi pour le match amical face au Brésil...