Liste Deschamps Coupe du monde 2026 : quelle date ? Déjà des annonces sur la composition du groupe

Didier Deschamps a déjà indiqué la date de l'annonce de la liste pour la Coupe du monde.

Dernière ligne droite avant la Coupe du monde. Ce rassemblement du mois de mars est la dernière répétition générale avant la liste définitive pour le Mondial 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique. Didier Deschamps, lors de la conférence de presse du 19 mars, a donné des premières indications sur ce moment tant attendu...

La première est la date. Nous savons désormais que le sélectionneur donnera la composition des 23, 25 ou 26 joueurs le mercredi 13 mai sur les antennes de TF1, probablement lors du 20h. Un choix qui peut paraître étonnant car rappelons que TF1 ne diffusera aucun match de la Coupe du monde, M6 en propose 54 alors que beIN Sports diffusera l'intégralité.

Pour les noms, il y a bien évidemment des incertitudes, mais surtout des certitudes. Didier Deschamps a en effet précisé que les joueurs choisis pour les matchs amicaux face au Brésil et à la Colombie avaient de grandes chances de figurer dans le groupe du Mondial, sans être totalement assurés d'en être. " Il n'y a rien de figé, cela donne des indications mais il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives, a précisé celui qui va laisser son rôle de sélectionneur après le Mondial, probablement à Zinedine Zidane... Didier Deschamps a également expliqué vouloir disposer de "trois options à chaque poste".