Antoine Griezmann : le Français signe à Orlando, son lien particulier avec les Etats-Unis

Le champion du monde 2018 va désormais jouer aux Etats-Unis.

Ce n'était plus vraiment un secret, mais c'est désormais officiel, Antoine Griezmann a bien signé aux Etats-Unis dans la franchise d'Orlando. Il rejoindra le club qui a notamment vu passer le Brésilien Kaka à la fin de la saison 2026 qu'il conclura avec une finale de Coupe du Roi avec l'Atlético Madrid après l'annonce du club ce mardi 24 mars.

Sa signature n'est pas une surprise car à 35 ans, le Français n'a plus de nombreuses années de carrière devant lui et jouer aux USA était un vrai "objectif". Je ne sais pas encore avec quelle équipe, mais je veux vraiment jouer là-bas", avouait déjà l'ancien vice-capitaine de l'équipe de France (137 sélections, 44 buts), en juin 2020 dans un entretien au Los Angeles Time. Finir ma carrière aux États-Unis fait partie de mes objectifs, je veux jouer un rôle important pour un club et me battre pour gagner un titre." Griezmann, fan de la culture américaine suit aussi particulièrement la NFL et la NBA. "Je suis un très grand fan de football américain. J'ai commencé à jouer à Fantasy League (NDLR : un jeu en ligne de foot américain), donc j'avais besoin d'en apprendre plus sur ce sport. Maintenant je suis un super fan et j'en suis à ma 6e saison sur le jeu. À Orlando, il ne retrouvera toutefois pas de franchise NFL, mais la franchise NBA du Magic.

Le champion du monde a signé jusqu'en 2027-2028 (plus une année en option) avec l'équipe floridienne pour terminer sa carrière en beauté.