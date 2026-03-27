Le Sénégal va célébrer sa victoire à la CAN au Stade de France, le Maroc menace de poursuites judiciaires

Malgré sa défaite proclamée sur tapis vert, le Sénégal va célébrer sa victoire à la CAN à l'occasion d'un match amical...

Un moment étrange pour le football africain. Malgré le retrait du trophée de la Coupe d'Afrique des nations au Sénégal, battu sur tapis vert par le Maroc à la suite des incidents de la finale, le Sénégal n'abandonnera pas son trophée et compte même le célébrer en grande pompe au Stade de France.

Le pays, qui a décidé de déposer un recours devant le Tribunal arbitral du sport, évoquant des soupçons de corruption, appelle ses supporters à se réunir à l'occasion du match amical face au Pérou au Stade de France, le samedi 28 mars. Le compte X officiel de la sélection a même publié un montage de quelques uns de ses joueurs pour inciter ses supporters à venir en nombre à Paris. "On va fêter notre titre de champions d'Afrique, avec de nombreuses surprises ", dévoile le défenseur emblématique, Kalidou Koulibaly. "Le 28 mars, ce n'est pas juste un match, c'est la célébration d'un peuple, d'un continent" lancent également plusieurs joueurs.

Me Mourad Elajouti, président du club des avocats au Maroc a publié une série de messages pour menacer judiciairement la Fédération sénégalaise de football (FSF) et le Stade de France dans la cas où le trophée de la CAN était présentée avant le match amical face au Pérou, samedi (17h) au Stade de France. "Nous avons adressé ce matin deux mises en demeure formelles à la Société d'exploitation du Stade de France ainsi qu'au groupe GL Events. En prêtant leur concours à une cérémonie basée sur un titre révoqué, ces entités engagent leur responsabilité directe. En l'absence de décision suspensive du TAS, l'exhibition de ce trophée constitue une usurpation de titre et un trouble manifestement illicite Art. 835 du CPC. Tout maintien de l'événement donnera lieu à des poursuites pour dommages-intérêts sur le fondement de l'Art. 1240 du Code Civil (responsabilité civile délictuelle). Nous nous réservons le droit de solliciter en référé d'heure à heure la mise sous séquestre judiciaire du trophée (Art.1961 du Code Civil). En l'absence de titre conventionnel ou légal de détention, l'objet du litige doit être placé sous la garde d'un commissaire de justice."

Quelle diffusion pour Sénégal - Pérou ?

Mauvaise nouvelle pour les supporters en France, la rencontre n'a pas trouvé pour le moment de diffuseur à l'heure où nous écrivons ces quelques lignes... Ni beIn Sports, Canal + Afrique ou encore la Chaîne L'Equipe ont décidé de s'aligner sur l'appel d'offres.