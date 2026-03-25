Le Sénégal va célébrer sa victoire à la CAN au Stade de France et lance un appel, quelle diffusion pour le match face au Pérou ?

Malgré sa défaite proclamée sur tapis vert, le Sénégal va célébrer sa victoire à la CAN à l'occasion d'un match amical...

Un moment étrange pour le football africain. Malgré le retrait du trophée de la Coupe d'Afrique des nations au Sénégal, battu sur tapis vert par le Maroc à la suite des incidents de la finale, le Sénégal n'abandonnera pas son trophée et compte même le célébrer en grande pompe au Stade de France.

Le pays, qui a décidé de déposer un recours devant le Tribunal arbitral du sport, évoquant des soupçons de corruption, appelle ses supporters à se réunir à l'occasion du match amical face au Pérou au Stade de France, le samedi 28 mars. Le compte X officiel de la sélection a même publié un montage de quelques uns de ses joueurs pour inciter ses supporters à venir en nombre à Paris. "On va fêter notre titre de champions d'Afrique, avec de nombreuses surprises ", dévoile le défenseur emblématique, Kalidou Koulibaly. "Le 28 mars, ce n'est pas juste un match, c'est la célébration d'un peuple, d'un continent" lancent également plusieurs joueurs.

Quelle diffusion pour Sénégal - Pérou ?

Mauvaise nouvelle pour les supporters en France, la rencontre n'a pas trouvé pour le moment de diffuseur à l'heure où nous écrivons ces quelques lignes... Ni beIn Sports, Canal + Afrique ou encore la Chaîne L'Equipe ont décidé de s'aligner sur l'appel d'offres.