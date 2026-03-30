Pep Guardiola désigne aujourd'hui les trois meilleures équipes d'Europe

Le technicien espagnol a un avis tranché sur les performances des clubs.

Pep Guardiola est une référence mondiale en tant qu'entraîneur. Son palmarès XXL parle d'ailleurs de lui même que ce soit au sein du FC Barcelone ou encore Manchester City. Il continue d'ailleurs d'écrire l'histoire chaque saison. Il y a quelques jours, Manchester City a remporté la Coupe de la Ligue anglaise après sa victoire 2-0 face à Arsenal en finale à Wembley.

Ce succès a offert au coach espagnol son 40e titre en carrière. Après le match, Guardiola a couvert d'éloges son rival, l'actuel leader de Premier League. Il a également cité les équipes qu'il considère comme les meilleures d'Europe à l'heure actuelle... "Nous sommes heureux d'avoir battu la meilleure équipe d'Europe, aux côtés du Bayern Munich et de Barcelone" a lancé de façon très sérieuse le coach espagnol.

Arsenal, le Bayern Munich et Barcelone, les trois équipes que Pep Guardiola considère actuellement comme les meilleures d'Europe, sont respectivement en tête de la Premier League, de la Bundesliga et de la Liga, et se sont toutes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions. On notera que le club français du PSG, également dans cette position, n'a pas été citée par l'entraîneur de Manchester City.