DIRECT. France - Brésil : emmenés par un grand Mbappé, les Bleus mènent face au Brésil, suivez le match

L'équipe de France affronte le Brésil dans un match de gala qui marque le début de la préparation à la Coupe du monde 2026. Suivez le match en direct.

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22:21 - La VAR interpelle l'arbitre ! (54') L'arbitre central se dirige vers l'écran pour revoir cette faute. Un carton rouge pourrait être sorti dans ce France - Brésil.

22:20 - Le carton jaune (52') Wesley s'est fait oublier dans le dos de la défense française et s'apprêtait à rentrer dans la surface mais Upamecano commet une faute qui lui vaut un carton jaune. Les Brésiliens demandaient le carton rouge pour annihilation d'une occasion de but.

22:18 - Maignan repousse ! (51') Encore Luiz Henrique. L'ailier brésilien parvient à frapper fort de son pied droit mais Maignan est bien concentré et repousse.

22:17 - La bonne entrée (50') Entré à la mi-temps de ce France - Brésil, Luiz Henrique est dans tous les bons coups offensifs brésiliens.

22:16 - Upamecano sur la trajectoire (49') Vinicius a le ballon dans la surface et centre très rapidement au sol. Upamecano est parfaitement placé et repousse temporairement le danger.

22:15 - Du monde à l'échauffement (47') Didier Deschamps a envoyé plusieurs joueurs à l'échauffement dont Rayan Cherki ou encore Maxence Lacroix qui pourrait honorer sa première sélection en bleu à l'occasion de ce France - Brésil.

22:14 - Un changement à la mi-temps (46') Carlo Ancelotti a procédé à un changement à la mi-temps avec la sortie de Raphinha remplacé par Luiz Henrique.

22:13 - Début de la seconde période ! Les deux équipes sont de retour sur la pelouse du Gillette Stadium. La deuxième période de ce France - Brésil peut donc débuter.

21:53 - C'est la pause ! L'arbitre siffle la mi-temps de ce France - Brésil. Les Bleus mènent logiquement au score face à la Seleçao grâce à un sublime but de Kylian Mbappé. Les hommes de Didier Deschamps ont été supérieurs durant les 45 premières minutes.

21:51 - Mbappé un peu trop facile (45+1') L'attaquant du Real Madrid a été pris par deux adversaires après ce geste technique qui aurait pu être évité.

21:50 - Le temps additionnel tombe (45') Trois minutes sont ajoutées à ce premier acte de France - Brésil.

21:47 - L'enroulé de Mbappé (43') Le capitaine des Bleus grimace après cet enroulé qui fuit largement la lucarne d'Ederson.

21:46 - La tête de Casemiro (41') Raphinha se charge d'un corner obtenu par le Brésil. Tiré au second poteau, c'est Casemiro qui reprend de la tête mais son coup de casque passe au-dessus des cages françaises.

21:44 - Vinicius ne passe toujours pas (40') Pour le moment dans ce France - Brésil, la défense des Bleus prend le dessus sur l'ailier brésilien qui se heurte à Gusto mais aussi Hernandez sur l'autre côté.

21:42 - Casemiro s'essaye (38') Le capitaine brésilien récupère le ballon et enchaine par une frappe qu'il jugeait dévié par Maignan. L'arbitre siffle sortie de but et cela rend fou de colère Casemiro qui écope d'un carton jaune.

21:41 - Mbappé croise trop (37') Tchouaméni accélère tout le jeu avec cette passe en première intention. Mbappé hérite du cuir et enchaine par une frappe trop croisée alors qu'Ekitiké était seul.

21:40 - La frappe de Cunha (35') Le joueur de Manchester United est trouvé par Vinicius aux abords de la surface par Vinicius. Il se met en position de frappe mais sa tentative est largement décadrée.

21:39 - Hernandez s'excuse (34') Les Bleus vont vite en contre avec ce beau mouvement collectif conclu par Théo Hernandez. Le latéral français a totalement écrasé sa frappe et s'excuse auprès d'Ekitiké qui avait proposé un appel dans le couloir gauche.

21:38 - La réponse du Brésil (33') La Seleçao s'offre un coup-franc dans la foulée du but de Mbappé. C'est prolongé en touche par la défense française.

21:36 - MBAPPÉ DÉBLOQUE LA RENCONTRE ! (31') C'est sur une transition que l'équipe de France ouvre le score face au Brésil. Le capitaine des Bleus se retrouve seul face à Ederson et conclut par un piqué somptueux.

21:34 - Un jaune largement mérité (29') Léo Pereira vient de découper Olise qui avait fait la différence dans son couloir droit. Le défenseur brésilien écope du premier carton de ce France - Brésil.

21:32 - Et voila la première occasion ! (28') Et elle est pour le Brésil ! Martinelli s'approche de la surface et se remet sur son pied gauche. Il envoie une belle frappe qui effleure le poteau de Maignan qui semblait battu.

21:31 - La domination française (27') Alors que la demi-heure de jeu approche dans ce France - Brésil, les Bleus ont plutôt la maitrise du jeu même si les occasions franches manquent. Le Brésil agit plutôt en contre.

21:29 - Le jeu reprend (25') Après une pause de deux minutes environ, ce France - Brésil reprend au Gillette Stadium.