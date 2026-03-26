France - Brésil : l'annonce de Mbappé dans un match de gala pour préparer la Coupe du monde 2026, compos et chaine TV

L'équipe de France affronte le Brésil dans un match de gala qui marque le début de la préparation à la Coupe du monde 2026.

Début de la préparation à la Coupe du monde 2026 pour l'équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps se sont rendus aux États-Unis pour découvrir leur camp de base à Boston. Et pour ces deux matchs de préparation, les Bleus affrontent le Brésil puis la Colombie. Pour se qualifier au Mondial, les Tricolores n'ont laissé échapper que deux petits points avec cinq victoires et un match nul. Un bilan prometteur qui est renforcé par la belle série française. L'équipe de France n'a perdu aucun de ses sept derniers matchs et affronte le Brésil avec le vent en poupe.

La campagne de qualification du Brésil pour la Coupe du monde a été beaucoup plus semé d'embûches puisque la Seleçao n'a jamais perdu autant de matchs dans une phase de qualification pour un Mondial avec six revers. Entre temps, Carlo Ancelotti a été nommé à la tête de la sélection brésilienne et son bilan reste plutôt mitigé avec deux nuls, deux défaites et quatre victoires. Pour ce qui est de la liste de sélectionnés, le technicien italien a surpris en choisissant de se passer de Neymar pour qui la Coupe du monde s'éloigne. Un petit nouveau fait son apparition avec le jeune talent de Bournemouth Rayan.

Ce France - Brésil est un grand classique du football international et évidemment un excellent souvenir pour l'équipe de France qui avait remporté sa première Coupe du monde en 1998 face aux Brésiliens (3-0). Le bilan des confrontations directes est parfaitement équilibré avec six victoires de chaque côté et trois matchs nuls.

Quelles compostions probables pour France - Brésil ?

Longtemps incertain avant ce rassemblement, le capitaine des Bleus Kylian Mbappé devrait bien être titularisé par Didier Deschamps même si on attendra le dernier moment pour se prononcer définitivement car le Français n'a pas joué 90 minutes depuis plusieurs semaines. "Je suis content parce que c'est vraiment derrière moi, ce n'est pas seulement de la com. Aujourd'hui je n'ai plus rien ", a assuré toutefois l'attaquant madrilène en conférence de presse. S'il est titulaire, il pourrait être accompagné des Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué ainsi que le Bavarois Michael Olise. "Je ne sais pas, je suis prêt à jouer. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais prêt à démarrer et à aider l'équipe" a également lancé le Français en conférence de presse. Le XI probable des Bleus : Maignan - Gusto, Konaté, Upamecano, Digne - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé.

En face, le Brésil devrait être emmené par un duo offensif de feu sur les côtés puisque le Madrilène Vinicius et le Barcelonais Raphinha pourraient bien être titulaires. L'incertitude règne autour du défenseur parisien Marquinhos qui a manqué le premier entrainement de la Seleçao. Le XI probable des Brésiliens : Ederson - Wesley, Ibañez, Bremer, Douglas Santos - Casemiro, Andrey Santos - Raphinha, Cunha, Vinicius Junior - João Pedro.

A quelle heure débute le match France - Brésil ?

Le match France - Brésil débutera à 21h ce jeudi. La rencontre se déroulera au Gillette Stadium de Foxborough, au sud de Boston aux États-Unis.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Brésil ?

C'est TF1 qui diffusera ce match amical entre la France et le Brésil.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Brésil ?

TF1+ et Canal+ proposeront une diffusion streaming de ce France - Brésil, match de préparation à la Coupe du monde 2026.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Brésil ?

Betclic : France 2,25 / Nul 3,58 / Brésil 2,82

Unibet : France 2,25 / Nul 3,60 / Brésil 2,85

Winamax : France 2,25 / Nul 3,55 / Brésil 2,75