DIRECT. Italie - Irlande du Nord : la Squadra Azzurra prend une option pour la qualification, suivez le match

Ce jeudi soir, l'Italie affronte l'Irlande du Nord en barrage de la Coupe du monde 2026, premier des deux matchs pour décrocher son billet pour le Mondial. D'un exploit individuel, Sandro Tonali a fait sauter le verrou nord-irlandais. Suivez le match en direct.

En direct

22:22 - Les Italiens en totale gestion (1-0, 78e) Depuis plus de deux minutes, les hommes de Gennaro Gattuso font courir leurs adversaires.

22:18 - Reprise audacieuse (1-0, 74e) Après un centre, Nicolo Barella arrive comme une fusée et reprend de volée mais c'est totalement manqué.

22:17 - Hume sauve les siens ! (1-0, 73e) Quelle occasion du break pour l'Italie ! Esposito dévie au premier poteau et Hume dégage en corner, juste devant Calafiori qui était dans les six mètres.

22:16 - D'un bout à l'autre (1-0, 72e) Les corners s'enchaînent pour l'Italie, toujours frappé des deux côtés du terrain par Dimarco.

22:16 - Kean, un exemple à suivre (1-0, 72e) Moïse Kean profite d'un contre favorable et va presser McNair qui finit par se séparer du ballon et concéder un corner.

22:15 - Donnarumma se fait peur (1-0, 70e) À l'image de nombreuses relances que les amateurs de football ont pu voir au PSG, Ginaluigi Donnarumma veut relancer vite mais il trouve les pieds de Donley.

22:13 - Mauvais contrôle (1-0, 69e) Calafiori évite la sortie en touche et trouve Dimarco dans la surface. Le latéral manque complètement son contrôle.

22:12 - Remplacement offensif (1-0, 68e) Michael O'Neill remplace le défenseur Devlin par un joueur au profil offensif Smyth. Changement de système à venir pour l'Irlande du Nord.

22:10 - Charles entretient l'espoir ! (1-0, 66e) Dans le rond central, Esposito lance Kean sur orbite. L'attaquant de la Fiorentina frappe du pied droit mais son tir est détourné par Pierce Charles.

22:09 - Tonali hors-jeu (1-0, 65e) Deuxième hors-jeu italien ce soir après une position illicite de Sandro Tonali.

22:07 - Premiers changements (1-0, 64e) Retegui et Bastoni sont remplacés par Esposito et Gatti pour cette fin de match.

22:06 - Kean précieux (1-0, 62e) Sur une longue touche nord-irlandaise, Moïse Kean met la tête et obtient un coup franc précieux dans sa surface. L'Italie peut souffler.

22:04 - Donnarumma rassure sa défense (1-0, 60e) À une demi-heure de la fin, Gianluigi Donnarumma s'interpose dans ses six mètres sur un centre de Spencer.

22:03 - Retegui temporise (1-0, 59e) Après un festival de Hume, Calafiori allonge la jambe gauche et intercepte le ballon. Au milieu de plusieurs adversaires, Mateo Retegui joue finalement en retrait sur Mancini.

22:00 - L'explosion à Bergame ! (1-0, 56e) Sandro Tonali délivre l'Italie ! Politano provoque dans son couloir et centre. Price gagne son duel sur Retegui mais le cuir revient sur le milieu de Newcastle qui se couche bien au point de penalty. La frappe est imparable et la Squadra Azzurra prend une option dans ce barrage !

21:59 - Kean bute sur Charles (0-0, 55e) L'Italie vient de passer à la vitesse supérieure. Kean se projette et frappe mais Charles se détend pour détourner en corner.

21:58 - Occasion en or ! (0-0, 54e) Quelle opportunité pour Mateo Retegui ! Après une passe en retrait de Devlin déviée, l'attaquant italien profite et s'échappe. Sa dernière touche de balle est trop longue, permettant à Pierce Charles d'intervenir.

21:56 - Donnarumma s'impose (0-0, 52e) Corner pour l'Irlande du Nord. Après une combinaison à trois, Galbraith adresse un centre repoussé du gant par Donnarumma.

21:55 - Le match s'emballe ! (0-0, 51e) Après un accrochage dans la surface nord-irlandaise et une chute de Moïse Kean, les visiteurs se projettent et Price obtient un coup franc intéressant, de quoi agacer les Italiens.