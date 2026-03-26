Italie - Irlande du Nord : "Le match le plus important de ma carrière"... Gennaro Gattuso et l'Italie face à un grand défi, heure et chaîne TV

Ce jeudi soir, l'Italie affronte l'Irlande du Nord en barrage de la Coupe du monde 2026. Privé de plusieurs joueurs, le sélectionneur transalpin Gennaro Gattuso mesure l'enjeu de cette rencontre qualificative.

L'Italie se retrouve face à son destin. Alors que la Squadra Azzurra n'a plus disputé de phase finale depuis 2014, les Italiens affrontent ce jeudi soir l'Irlande du Nord pour tenter de se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Le vainqueur de cette affiche retrouvera le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine dans une "finale" d'accession à l'un des derniers tickets pour le Mondial de cet été (11 juin - 19 juillet). Mais pour y parvenir, la sélection transalpine doit déjà disposer de l'Irlande du Nord sans plusieurs cadres. Alors que Giovanni Di Lorenzo, Matteo Gabbia, Mattia Zaccagni et Antonio Vergara manquent à l'appel, Gianluca Mancini est arrivé au rassemblement avec une gêne au mollet. De plus, Alessandro Bastoni est toujours incertain, tout comme Sandro Tonali et Gianluca Scamacca alors que Federico Chiesa a également quitté le rassemblement.

Néanmoins, Gennaro Gattuso ne se laisse pas abattre. Le sélectionneur transalpin s'est confié en conférence de presse sur l'enjeu qui entoure son groupe : "Je sens la pression depuis le premier jour. Cela fait sept mois maintenant, chaque soir en me couchant, chaque matin en me réveillant, que j'entends ces mots : "Emmène-nous au Mondial, emmène-nous au Mondial". C'est le match le plus important de ma carrière, mais je m'y suis préparé et je ne pense pas au fait que les choses peuvent aller mal. Je pense positif. Demain (jeudi), on va jouer et on verra. La finale contre la France en 2006 était un autre monde. On ne peut pas comparer. Je sens les responsabilités sur moi depuis que je fais ce métier d'entraîneur, et elles ont été multipliées par mille en tant que sélectionneur. Je sais qu'il faut aussi un peu de chance. Cela fait deux Coupes du monde qu'on manque, oui, mais le passé est le passé et on pense à demain".

La légende du football italien s'attend ce soir à un match compliqué : "Il faudra savoir souffrir sur ce qu'ils savent faire. Ils envoient tout le temps le ballon in the box, comme on dit là-bas, dans la surface. Le gardien fait des relances longues sur des joueurs très bons de la tête, il faudra être agressifs sur les deuxièmes ballons. Il faut entrer sur le terrain sans jamais sous-évaluer l'Irlande du nord. Pourquoi sont-ils là ? Parce qu'ils ont une envie folle sur chaque ballon, tu ne peux pas ne pas respecter cela. C'est ça que j'ai dit à mes joueurs".

À quelle heure débute Italie - Irlande du Nord ?

Le coup d'envoi du barrage d'accession à la Coupe du monde 2026 opposant l'Italie à l'Irlande du Nord est prévu jeudi 26 mars à 20h45 à la New Balance Arena de Bergame (Italie). Le Néerlandais Danny Makkelie sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Italie - Irlande du Nord ?

Détenteur des droits TV des barrages de la Coupe du monde 2026, L'Équipe Live Foot diffusera le rencontre entre la Squadra Azzurra et la Green and White Army.

Comment suivre Italie - Irlande du Nord en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le barrage de l'Italie face à l'Irlande du Nord pour accéder à la Coupe du monde 2026 sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur L'Équipe Live Foot.

Quelles sont les compositions probables d'Italie - Irlande du Nord ?

Italie : Donnarumma (G) - Scalvini, Mancini, Calafiori - Palestra, Locatelli, Barella, Dimarco - Politano, Retegui, Esposito.

Irlande du Nord : Hazard (G) - McNair, McConville, Brown - Devlin, McDonnell, Lyons, Galbraith, Morrison - Donley, Charles.

Quels sont les pronostics d'Italie - Irlande du Nord ?