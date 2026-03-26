Coupe du monde 2026 : la nouvelle folie de Trump, un visa à 15 000 dollars de caution pour les supporters et joueurs

Le gouvernement américain a décidé d'imposer un chèque de caution monstrueux pour arriver aux Etats-Unis.

A quoi va ressembler cette Coupe du monde 2026 ? Sur le plan sportif, elle devrait être passionnante avec les meilleurs joueurs du monde qui vont se livrer une immense bataille pendant un mois. Mais en dehors du terrain, ce Mondial aux Canada, Mexique, et surtout Etats-Unis, fait grincer des dents.

Plusieurs pays vont être marqués par une nouvelle loi et réglementation avant cette Coupe du monde. L'Algérie, le Cap-Vert, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Tunisie font désormais partie d'une liste de 50 nations dont une nouvelle loi obligera un visiteur possédant l'un de ces 5 passeports à déposer une caution de 15 000 dollars maximum pour obtenir un visa et pouvoir être autorisé à entrer aux États-Unis. Cette somme pourrait être plafonnée à 5 000 dollars pour un enfant et entre 10 000 et 15 000 dollars donc pour un adulte. Ce programme entrera en vigueur le 2 avril, comme l'explique le média The Athletic et "aucune procédure" ne permettra de dispenser le dépôt de cette caution, obligeant ainsi les joueurs, mais aussi les coachs, les membres du staff et toute personne issue de la délégation de l'un de ces 5 pays à déposer jusqu'à 15 000 dollars de caution (environ 12 945 euros) de manière individuelle. Cette somme ne leur sera pas rendue si leur départ dépasse la date inscrite sur le visa.

La Fifa serait actuellement en négociation pour exempter cette caution aux joueurs. Comme l'indique L'Equipe, l'idée serait de fournir des lettres d'invitation aux délégations officielles des fédérations nationales concernées permettant aux joueurs, coachs et staffs d'être épargnés de cette caution, mais pas à la famille des joueurs, ni aux supporters selon une source proche du dossier.