Fils - Lehecka : heure et chaîne TV, comment suivre la demi-finale du Masters 1000 de Miami ?
Le Français va jouer une demi-finale très attendue au Masters 1000 de Miami.
Arthur Fils espère atteindre la finale du Masters 1000 de Miami. Il lui reste une dernière marche pour conclure sa folle semaine américaine. Un Français à ce stade de la compétition aux Etats-Unis n'est pas une chose très commune, il est le premier tricolore à ce niveau du tournoi floridien chez les hommes depuis Richard Gasquet en 2007. Il est également le cinquième Français de l'histoire à atteindre les demi-finales à Miami après Yannick Noah, Arnaud Boetsch, Sébastien Grosjean et Richard Gasquet. Ce vendredi 27 mars, Arthur Fils jouera une place en finale contre le Tchèque Lehecka, qui a mis fin mercredi à l'aventure du qualifié espagnol Martin Landaluce (151e) 7-6 (7/1), 7-5. Bonne nouvelle, le Français a déjà dominé le Tchèque deux fois en trois rencontres. La dernière confrontation était en quart de finale à Doha le mois dernier (6-3, 6-3).
Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Fils - Lehecka ?
L'intégralité du tableau masculin du Masters 1000 de Miami est diffusée sur Eurosport, disponible aussi via le site et l'application L'Équipe. Les rencontres sont proposées à partir de 20h, heure française, puis à 1h30. Ce sera la première tranche horaire pour le Français.