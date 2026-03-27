Algérie - Guatemala : de grosses surprises pour préparer la Coupe du monde 2026, chaine TV et compos

L'Algérie débute sa préparation pour la Coupe du monde 2026 avec une affiche face au Guatemala. Les Fennecs se présentent avec une liste surprenante.

L'Algérie se tourne déjà vers la Coupe du monde 2026. Les Fennecs, entrainés par Vladimir Petkovic, se sont envolés pour l'Italie pour un stage d'une semaine avec deux matchs amicaux au programme. Avant d'affronter l'Uruguay, les Verts ont choisi de se frotter au Guatemala, un choix qui avait suscité la surprise des supporters et des observateurs alors que les Guatémaltèques ne sont pas qualifiés pour le prochain Mondial et occupent la 94e place au classement FIFA. Le dernier fait d'armes de l'équipe nationale remonte désormais à janvier et à une CAN plutôt prometteuse puisque les Algériens ont été éliminés en quarts de finale par le Nigeria.

En face, le Guatemala n'est pas qualifié pour la prochaine Coupe du monde. La modeste équipe d'Amérique centrale a terminé, malgré tout, à une belle troisième place à un point du Suriname, deuxième. Avec un bilan de deux victoires, deux matchs nuls et deux défaites, la Bicolore comme elle est surnommée a échoué à rejoindre, pour la première fois de son histoire, une phase finale de Coupe du monde.

Dans la liste algérienne, de nombreux nouveaux venus font leur apparition. L'ancien Parisien Adil Aouchiche, désormais à Schalke 04 en deuxième division allemande, fait partie de cette liste et pourrait connaître sa première sélection avec l'Algérie comme cinq autres joueurs. Il a notamment été préféré à l'homme très en forme du moment en Ligue 1, le Lillois Nabil Bentaleb, absent surprise. À noter aussi que l'attaquant Baghdad Bounedjah est absent et que l'attaquant marseillais Amine Gouiri fait son grand retour.

A quelle heure débute le match Algérie - Guatemala ?

Le match Algérie - Guatemala débutera à 20h30 ce vendredi. Il se déroulera au stade Luigi-Ferraris de Gênes en Italie.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Algérie - Guatemala ?

L'Equipe TV Live diffusera ce match entre l'Algérie et le Guatemala.

Quelle diffusion streaming pour le match Algérie - Guatemala ?

Une seule diffusion streaming pour suivre ce Algérie - Guatemala : le site l'Equipe où se trouve les chaines Live.

Quelles compostions probables pour Algérie - Guatemala ?

Vladimir Petkovic pourrait être amené à faire tourner pour ce premier match amical face au Guatemala en accordant du temps de jeu à des petits nouveaux comme le révèle La Gazette du Fennec. Ainsi dans les cages, Melvin Mastil pourrait être titulaire tout comme l'ancien joueur du PSG Adil Aouchiche. Le XI probable des Fennecs : Mastil - Belghali, Mandi, Bensebaïni, Hadjam - Zerrouki, Aouar, Aouchiche, Maza - Boulbina, Gouiri.

Le XI probable du Guatemala : Navarro - Ardon, Franco, Pinto, Morales - Castellanos, Ramirez, Rosales - Santis, Lom, Escobar.