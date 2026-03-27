Algérie - Guatemala : les Fennecs infligent un score fleuve pour lancer la préparation à la Coupe du monde, le résumé du match

L'Algérie a débuté sa préparation pour la Coupe du monde 2026 par un carton face au Guatemala ce vendredi soir à Gênes (7-0).

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22:40 - Le résumé du match Les Fennecs sans pitié avec le Guatemala. Très vite, l'Algérie s'installe dans la moitié de terrain adverse. Le Guatemala est acculé et subit aussi les bévues de son gardien. Navarro enchaine les erreurs et c'est sur l'une de celles-ci que le Guatemala s'incline. Gouiri profite d'une relance manquée pour lancer les Fennecs (19'). Ces derniers sont inspirés offensivement et profitent des largesses défensives adverses pour vite faire le break. Buteur, Gouiri obtient un pénalty et offre à Mahrez le but du break (31'). Les Fennecs insistent encore plus et vont parvenir à inscrire un troisième but sur une frappe absolument splendide d'Abada qui honore sa première sélection de la meilleure des manières (45+1'). En deuxième mi-temps, les Verts continuent sur leur lancée et ajoutent un quatrième but à la 47e minute par l'intermédiaire d'Aouar. Dépassée, la Bicolor vit une deuxième période cauchemardesque et craque totalement encaissant trois autres buts. Gouiri y va de son doublé à l'heure de jeu avant que les entrants ne participent au festival comme Ghedjemis qui inscrit un fabuleux but pour corser l'addition (77'). Un autre entrant se signale cinq minutes plus tard puisque Benbouali ajoute son nom au tableau d'affichage dans une soirée parfaite pour les Fennecs qui auront une toute autre adversité ce mardi face à l'Uruguay.

22:30 - Et maintenant l'Uruguay ! Après cette correction infligée au Guatemala, l'Algérie va maintenant prendre la direction de Turin pour y affronter l'Uruguay qui devrait proposer une adversité bien plus coriace que celle affichée ce soir par la modeste équipe d'Amérique centrale.

22:25 - L'arbitre met fin à la correction ! Pas de temps additionnel ! L'Algérie étrille le Guatemala et lance idéalement sa préparation à la Coupe du monde 2026.

22:24 - Maza loupe le cadre (89') Boulbina fixe son vis à vis avant de décaler Maza qui arrivait lancé. Le joueur du Bayer Leverkusen ferme son pied pour essayer de surprendre Navarro. Sa frappe fuit le cadre.

22:21 - Un coup de sifflet qui soulage (86') Dos au but et proche de sa surface de réparation, Ordonez était pris dans l'étau algérien. Il bénéficie finalement d'un coup de sifflet de l'arbitre.

22:19 - La tête de Boulbina ! (85') Il voulait participer au festival algérien. Boulbina est présent au premier poteau sur ce centre mais la tête du milieu des Fennecs est décadrée.

22:17 - Et 7-0 !! (82') Et encore un but pour l'Algérie ! Benbouali est récompensé de sa belle entrée. Il a un contre favorable et se présente face à Navarro. Son plat du pied est hors de portée du gardien du Guatemala.

22:16 - Maza se trompe (81') Sur l'un de ses premiers ballons, Maza réalise un passement de jambes avant de manquer sa transmission vers son coéquipier.

22:12 - Un double changement algérien (78') Petkovic fait deux nouveaux changements dans cet Algérie - Guatemala avec l'entrée du chouchou algérien Ibrahim Maza. Il remplace Yacine Titraoui. Dans le même temps, Zerrouki cède sa place à Chiakha.

22:11 - L'Algérie corse l'addition (76') Les entrants algériens participent au festival dans cet Algérie - Guatemala. Ghedjemis est bien servi par Benbouali et se met sur son pied gauche avant de crucifier Navarro. Ça fait 6-0 pour les Verts.

22:09 - Un premier arrêt (74') C'est la première fois que le portier algérien Mastil est sollicité dans cet Algérie - Guatemala. Il répond bien présent sur cette frappe de Ramirez.

22:08 - La frappe trop enlevée (73') Benbouali a de l'espace et s'approche de la surface guatémaltèque avant de prendre sa chance. Sa frappe s'envole au-dessus des cages de Navarro.

22:05 - Belghali très actif (70') À peine entré en jeu que le joueur de l'Hellas Vérone est très actif et propose beaucoup d'appels dans son couloir droit.

22:03 - Deux nouveaux changements (69') Vladimir Petkovic continue son turnover dans cet Algérie - Guatemala. Belghali et Aouchiche remplacent Bensebaini et Aouar. Adil Aouchiche, formé au PSG, découvre la sélection algérienne.

22:00 - Benbouali en pivot (65') Le nouvel entrant algérien avait hérité du ballon dans la surface et tentait de le bonifier avec une frappe en pivot contrée par la défense de la Bicolor.

21:59 - Sauver l'honneur (64') La mission du Guatemala semble plutôt claire dans cette dernière demi-heure. Menés de cinq buts, les Guatémaltèques seront sans doute très contents de sauver l'honneur dans cet Algérie - Guatemala.

21:56 - Du changement pour l'Algérie (61') Après ce cinquième but, c'est le moment choisi par Vladimir Petkovic pour réaliser quatre changements d'un coup dans cet Algérie - Guatemala, Mahrez, Gouiri, Amoura et Aït-Nouri sont remplacés par Benbouali, Boulbina, Dorval et Ghedjemis.

21:54 - Et de cinq ! (60') La manita dans cet Algérie - Guatemala ! Gouiri trouve, pour la deuxième fois de la soirée, la faille après un magnifique service d'Aouar. Le Marseillais n'a plus qu'à pousser au fond des filets.

21:53 - Un peu de tension (59') Alors que le ballon avait franchit les limites du terrain, Santis pousse Bensebaini. Le défenseur algérien n'a pas apprécié et l'arbitre doit calmer les deux joueurs.

21:53 - Navarro s'impose ! (58') Gouiri avait une balle de doublé au bout du pied mais Navarro s'oppose à la frappe de l'attaquant de l'OM. Le gardien du Guatemala monte en puissance ce soir.

21:50 - Un contrôle exceptionnel (56') Mahrez a fait parlé sa classe sur cette longue passe en profondeur qui semblait fuyante. L'ancien joueur de Leicester parvient à réaliser un contrôle en porte-manteau délicieux.

21:49 - La tête d'Amoura (55') Le mobile attaquant algérien est trouvé dans la surface. Il s'était fait oublié mais sa tête manque clairement de précision.

21:46 - Un nouveau poteau ! (52') Pour la deuxième fois de cet Algérie - Guatemala, les Fennecs touchent le poteau ! C'est encore Amoura qui trouve le montant. L'attaquant algérien est décidément maudit jusqu'ici.

21:45 - Navarro a parlé (50') Abada essayait de surprendre la défense du Guatemala avec un centre qu'il avait bien masqué. Navarro communique avec sa défense et se saisit du ballon.