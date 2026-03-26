Lens - PSG : "On est pas d'accord", le choc reporté, pourquoi la décision fait polémique

Le match, peut être pour le titre du championnat de France de Ligue 1, a été reporté ce jeudi 26 mars.

C'était le choc attendu de la journée de Ligue 1. Mais entre les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG avait demandé de reporter la rencontre afin de mieux préparer le match. Cette demande, légitime sur le papier, n'était pas jugée comme recevable par les Nordistes et notamment leur entraîneur Pierre Sage. "On n'est pas d'accord. Il y a peu, on a joué un match de Coupe de France le jeudi et il a fallu aller disputer un autre match le dimanche contre Metz. On n'a pas à subir ces choses là (...) Les joueurs ne sont pas favorables non plus" avait-il également lancé en conférence de presse.

"Si la LFP ne défend pas la Ligue 1, qui va la défendre ? Si elle ne défend pas la continuité et le respect de ce qu'est la L1, qui va le faire ? ", s'interrogeait également le directeur général lensois Benjamin Parrot dans L'Equipe, mercredi.

Malheureusement pour les Lensois et malgré l'opposition du club lensois et la défense de Joseph Oughourlian, président de Lens, ce jeudi, les membres du CA de la Ligue ont acté le report du choc de la 29e journée de Ligue 1. Initialement prévu le 11 avril à Bollaert, le duel entre les deux premiers du classement sera reprogrammé le 13 mai afin d'aider le PSG à préparer du mieux possible le quart de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool le 14 avril. Car oui, les clubs n'ont pas vraiment leur mot à dire, le conseil valide ou non la demande.

Problème, ce match se disputera donc entre les 33e et 34e journée de Ligue 1, une contradiction par rapport à l'article 528 qui précise : " En règle générale, sous réserve d'assurer le respect de l'équité et de l'intégrité de la compétition, elle fixera les matchs retour remis […] à la première date disponible et avant les deux dernières journées de championnat".