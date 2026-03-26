Nike, France - Norvège... Pourquoi l'équipe de France joue aux Etats-Unis ?

En plein milieu de la saison, l'équipe de France s'exporte pour jouer deux matchs amicaux aux Etats-Unis.

La France se délocalise aux Etats-Unis. Ce jeudi et ce dimanche, la France va jouer deux matchs amicaux face au Brésil et la Colombie de l'autre côté de l'Atlantique. Une délocalisation qui peut surprendre surtout que les Bleus retrouveront les USA et Boston dans quelques mois pour la Coupe du monde.

Mais pourquoi un tel voyage en plein milieu de la saison ? L'enjeu va au delà du sport, c'est même un voyage markéting pour l'équipe de France. Dès la fin de l'été 2025, avant même la qualification officielle des Bleus pour la Coupe du monde, cette tournée avait été évoquée par Nike comme le rappel le Parisien. Mais pour les Bleus, le calendrier n'offrait qu'une seule opportunité avec la fenêtre internationale de mars. Si le France - Brésil a été rapidement entérinée, ce n'est pas le cas de la Colombie car le Mexique, la Croatie et les États-Unis étaient envisagés à Tampa, en Floride dans un premier temps, pour finalement se retrouver dans la capitale américaine.

Sur les réseaux, une collab mise en place avec la NFL et l'une de ses figures, Bijan Robinson, running back des Atlanta Falcons, a été soigneusement préparée pour l'aspect pure de la communication. Cette tournée américaine est aussi l'occasion de faire du repérage du camp de base au Four Seasons de Boston. Deux nuits sur place et des repères pour les joueurs. Le match joué à Boston, sera l'enceinte qu'ils retrouveront le 26 juin pour affronter la Norvège en clôture de la phase de groupes du Mondial.

Ce voyage reste tout de même un gros coup de la marque Nike, équipementier de l'équipe de France jusqu'en 2034, même si Philippe Diallo affirme plus ou moins le contraire dans le Figaro... Une présentation des deux maillots portés par les Bleus à la Coupe du monde, dévoilés ce lundi, se tiendra vendredi au consulat de France de New York, en présence de Philippe Diallo.