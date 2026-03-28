DIRECT. Sénégal - Pérou : suivez le match

Le Sénégal défie ce samedi le Pérou au Stade de France, dans un match qui se jouera dans un contexte mêlant festivités et malaise après la décision de la CAF de faire perdre la CAN sur tapis vert.

En direct

17:26 - 23' - Du déchet dans le dernier geste Malgré une légère domination, l'équipe Sénégalaise peine à se montrer dangereuse dans la zone de vérité à cause du déchet dans le dernier geste et des passes imprécises

17:19 - 16' - Le Perou peut souffler Après une bonne période de domination sénégalaise, l'équipe de Perou parvient enfin à multiplier les passes et ressortir le ballon proprement autour du meneur de jeu Yotun

17:16 - 12' - Tête de Gueye C'est autour de Pape Gueye de se signaler avec une tête décroisée sur corner mais le ballon passe largement hors du cadre

17:12 - 8' - Sarr, première alerte L’ailier gauche de Crystal Palace déclenche une frappe puissante du pied droit, repoussée par Pedro Gallese. Alfonso Barco concède ensuite un corner en éloignant le ballon, empêchant Mbaye de tenter sa chance.

17:10 - 6' - Les Péruviens sans complexes Le Pérou entame bien la rencontre face aux Lions de la Teranga et se montre dangereux avec plusieurs incursions dans le camp adverse, pour le moment sans grand danger

17:08 - 4' - Le Sénégal déjà menaçant Dès les premières minutes, les Lions de la Teranga obtiennent un corner, mais celui-ci ne donne rien : Ismaïla Sarr est sanctionné pour une faute sur le gardien péruvien.

17:03 - C'est parti ! C'est parti pour ce match amical entre le Sénégal et le Perou au stade de France

16:57 - La joie des Sénégalais (vidéo) Revivez la joie des joueurs Sénégalais avec le trophée de la CAN

16:52 - Entrée des deux équipes Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur la pelouse du Stade de France dans une magnifique ambiance devant un stade presque plein

16:47 - La composition du Perou Mano Menezes, le coach Brésilien du Perou alignera le onze titulaire suivant : Gallese - Sonne, Barco, Araujo, Lopez - Noriega, Carrillo, Yotun, Velez - Cabrera, Valera

16:43 - Le trophée exhibé (vidéo) Revivez quelques images de l'entrée des joueurs Sénégalais avec le trophée de la CAN

16:36 - Un ancien sélectionneur brésilien L'équipe de Pérou qui a terminé 9ème des éliminatoires de la zone Amsud et qui n'a pas pu se qualifier pour le Mondial aux Etats Unis après deux participations honorables en 2018 et 2022 est entraînée par Mano Manezes. Le coach brésilien a eu l'occasion d'entraîner la Seleçao entre 2010 et 2012

16:33 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ? Aucune chaîne TV Française ne s'est positionné pour la diffusion de cmatch amical. Vous pouvez suivre la rencontre sur la première chaîne sénégalaise RTS1, disponible aussi en streaming sur le site officiel de la chaîne

16:27 - Pourquoi Booba est absent ? Pressenti pour être de la fête aujourd'hui au Stade France, le chanteur Booba est finalement absent. Il a été victime d'une blessure sérieuse suite à ces dernières activités sportives.

16:20 - Tour du stade pour les joueurs Juste avant de commencer l'échauffement, les joueurs Sénégalais font le tour du stade avec le trophée. La fête est à son comble

16:17 - Mbaye titulaire Le jeune attaquant de Paris Saint Germain, Ibrahim Mbaye, sera bien titulaire au sein de l'attaque sénégalaise, il sera accompagné en attaque d'Ismaila Sarr et Nicolas Jackson. Pour rappel le capitaine Sadio Mané est blessé et sera au mis au repos pour cette fenêtre internationale. Le onze concocté par Pape Thiaw est comme suit : Diaw - Niakhaté, Sarr, Jakobs, Diatta - I. Gueye, Pape Gueye, L.Camara - Mbaye, Jackson, I. Sarr

16:12 - N'Dour demande des célébrations Youssou N'Dour demande au public d'applaudir et célébrer l'équipe Sénégalaise en tant que championne d'Afrique

16:09 - Une première au stade de France C'est pour la première fois de l'histoire que le Stade de France (depuis son inauguration en 1998) accueille deux sélections outre que l'équipe de France. Plus de 70 000 spectateurs sont présents cet après midi dans l'enceinte

16:06 - Youssou N'Dour réveille le stade Place à la grande star de la chanson sénégalaise Youssou N'Dour qui interprète plusieurs de ses chansons phares dans un medley