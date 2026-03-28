Sénégal - Pérou : un match au Stade de France pour célébrer une défaite à la CAN, heure et chaîne TV

Le Sénégal défie ce samedi le Pérou au Stade de France, dans un match qui se jouera dans un contexte mêlant festivités et malaise après la décision de la CAF de faire perdre la CAN sur tapis vert.

Dix jours après le séisme provoqué par la décision de la Confédération africaine de football, le climat reste électrique autour des Lions de la Teranga. Sacré sur le terrain après sa victoire face au Maroc en finale de la CAN 2025, le Sénégal a vu son titre lui être retiré sur tapis vert pour non-respect du règlement, après la sortie de ses joueurs dans les derniers instants du match. Une décision jugée " incompréhensible " et " sans précédent " par la Fédération sénégalaise, qui a immédiatement saisi le Tribunal arbitral du sport. Entre indignation populaire et bataille juridique, le pays vit depuis dans une atmosphère mêlant colère, fierté et incompréhension.

Un trophée qui sera bien exhibé

Face aux médias, le président de la FSF, Abdoulaye Fall, n'a pas mâché ses mots, dénonçant " un braquage administratif le plus grossier et le plus inique de l'histoire de notre sport ". Refusant toute résignation, il a insisté sur la détermination du Sénégal à faire valoir ses droits : " Le Sénégal ne ploie pas les genoux et ne transige pas avec ses valeurs. " Pour lui, cette affaire dépasse le cadre du football, devenant une véritable " croisade morale et juridique ". Entouré de ses avocats, il a assuré que tout serait mis en œuvre pour obtenir réparation devant le TAS, où l'appel sénégalais est désormais à l'étude.

Dans ce contexte tendu, les Sénégalais comptent néanmoins affirmer leur position de manière symbolique ce samedi. La Fédération prévoit d'exhiber le trophée de la CAN au Stade de France, comme pour rappeler que le titre a été conquis sur le terrain. la CAF a d'ailleurs confirmé ce vendredi que le Sénégal ne sera pas dans l'obligation du rendre le trophée. Cette célébration prendra des allures de grande fête populaire, portée par la diaspora, avec un dispositif festif d'envergure. Un concert est notamment prévu, avec la présence de figures emblématiques comme Youssou N'Dour et Booba, pour transformer cette rencontre en moment de communion nationale. Entre défi et fierté, le Sénégal entend montrer qu'il reste, dans les cœurs, le véritable champion.

Retour de Krépin Diatta

Sur le terrain, l'un des faits marquants de cette rencontre devrait être le retour de Krépin Diatta dans le onze de départ. Très en forme ces dernières semaines avec l'AS Monaco, le polyvalent joueur sénégalais retrouve une place importante après avoir vécu une finale de CAN particulièrement éprouvante, lui qui avait été victime de quatre malaises dans la nuit précédant le match et contraint de déclarer forfait. Son retour apporte une option précieuse sur le côté droit, aux côtés d'une défense toujours articulée autour de Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté, avec El Hadji Malick Diouf sur l'autre flanc. Dans les cages, Édouard Mendy sera fidèle au poste, tandis que le milieu devrait s'appuyer sur l'expérience d'Idrissa Gana Gueye, épaulé par Pape Gueye et Habib Diarra. En attaque, Sadio Mané, Iliman Ndiaye et Ibrahim Mbaye auront la charge de faire la différence. Dans un contexte particulier, les Lions de la Teranga abordent ce match avec sérieux, bien décidés à lancer leur préparation pour le Mondial 2026.

En face, le Pérou arrive dans une dynamique bien différente. À l'image du Chili, la sélection andine traverse une période de transition et semble loin de ses meilleures années, après deux Coupes du monde plutôt honorables. Sous la direction de Mano Menezes, ancien sélection de la Seleçao (2010-2012) un nouveau cycle débute, mêlant jeunesse et expérience. Le onze probable s'articulera autour du gardien Gallese, avec une défense composée de Huaman, Chávez, Barco et Llontop. Au milieu, Murrugarra, Castillo et Vilca tenteront d'apporter de la stabilité, tandis que Cabello, Neira et Succar animeront l'attaque. Non qualifié pour le prochain Mondial, le Pérou cherche à se reconstruire et à retrouver de l'élan, faisant de cette rencontre un test intéressant face à un Sénégal revanchard.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre le Sénégal et le Perou aura lieu ce samedi à 17h00 au Stade de France.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Sénégal - Perou ?

Malheureusement aucun diffuseur en France ne s'est positionné sur cette rencontre, seule la chaîne locale RTS1 aura la privilège de diffuser cette rencontre.

Les compositions possibles de départ

La compo probable du Sénégal : E. Mendy - K. Diatta, Koulibaly, Diakhaté, Malick Diouf - Gueye, H. Diarra, Pape Gueye, Mané - Ndiaye, Mbaye

La compo probable de Perou : Gallese - Huaman, Chavez, Barco, Llontop - Murrugara, Castillo, Vilca, Cabello, Neira - Succar