France - Colombie : Didier Deschamps très inquiet avant la Coupe du monde 2026, compos et chaîne TV
La France continue sa préparation pour la Coupe du monde 2026 avec une confrontation face à la Colombie ce dimanche (21h). À deux mois de l'échéance, Didier Deschamps a évoqué quelques points d'inquiétude.
Le match France - Colombie a été programmé ce dimanche 29 mars au Northwest Stadium de Landover, dans la banlieue de Washington. Cette rencontre amicale sera diffusée sur TF1 et le coup d'envoi est prévu pour 21h.