France - Colombie : Didier Deschamps très inquiet avant la Coupe du monde 2026, compos et chaîne TV

Valentin Naturel

France - Colombie : Didier Deschamps très inquiet avant la Coupe du monde 2026, compos et chaîne TV La France continue sa préparation pour la Coupe du monde 2026 avec une confrontation face à la Colombie ce dimanche (21h). À deux mois de l'échéance, Didier Deschamps a évoqué quelques points d'inquiétude.

Score France
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21:49 - 27' - Début solide d'Issa Diop

Pour sa première sélection Issa Diop se montre intraitable dans les duels et parvient à bien diriger la défense devant une équipe de Tri qui joue souvent en profondeur

Le match France - Colombie a été programmé ce dimanche 29 mars au Northwest Stadium de Landover, dans la banlieue de Washington. Cette rencontre amicale sera diffusée sur TF1 et le coup d'envoi est prévu pour 21h. 