DIRECT. Maroc - Equateur : que des occasions gâchées, suivez le direct

Le Maroc se heurte à une opposition de taille dans ce match amical face à une équipe équatorienne solide défensivement et redoutable en transition. Le score reste nul et vierge à la pause (0-0)

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23:08 - 88' - EGALISATION D'EL AYNAOUI Sur un corner parfaitement botté par Hakimi, El Ayanoui s'élève plus haut que tout le monde et trompe Galindes d'une belle tête croisée. 1-1 entre les deux équipes alors que s'approchent les arrêts de jeu

23:05 - 86' - Bonne intervention de Diop Très bonne intervention d'Issa Diop, vigilant dans la surface devant Paez. Les Lions d'Atlas peuvent repartir de l'avant

23:02 - 82' - Du sang neuf pour les Lions d'Atlas C'est autour de Mohamed Ouahbi d'effectuer des changements, Talbi, Mourabet et Salah-Edinne sont entrés à la place de Hrimat, Ezzalzouli et Mazraoui

23:00 - 80' - Diop averti Issa Diop prend un carton jaune pour avoir ceinturer Rodriguez

22:57 - 77' - Double changement pour l'Equateur Entrées de Rodriguez et Paez du côté de l'Equateur, à la place de Valencia et Yeboah

22:56 - 76' - Frappe contrée de Hakimi C'est autour d'Achraf Hakimi de tenter sa chance avec une frappe puissante mais contrée par la défense du Tri

22:50 - 67' - Les Lions d'Atlas pressent encore La domination marocaine se poursuit avec une frappe croisée d'Ezzalzouli, mais l'attaquant de Betis Séville est signalé hors jeu

22:47 - PAS D'AUTRE PENALTY Il n'y aura pas de seconde chance pour les Marocains, pas de second penalty. C'est un dégagement en faveur des Equatoriens

22:43 - 61' - UN PENALTY A RETIRER El Ayanoui manque le penalty, Hrimat parvient à marquer dans un deuxième temps mais l'arbitre demande à retirer car le buteur est entré dans la surface

22:41 - 59' - Penalty pour le Maroc Grosse faute dans la surface des Equatoriens, l'arbitre siffle penalty pour le Maroc

22:34 - 54' - Coup franc mal tiré Alors qu'il était bien placé à vingt mètres des buts de Galindes, Hakimi ne parvient pas à contourner le mur. Le ballon est dégagé rapidement par la défense du Tri

22:32 - 51' - Mauvais choix de Mazraoui Mazraoui parvient à trouver de l'espace sur le flanc gauche mais sa passe en retrait dans l'axe ne trouve aucun preneur

22:28 - BUUUT DE YEBOAH (1-0) Quel magnifique but de Yeboah !!!! L'ailier Equatorien déborde sur le côté gauche, combine avec Valencia avant de tromper Bounou d'une frappe tendue sur lequel l'ancien portier Sévillan ne peut rien. 1-0 pour l'Equateur

22:26 - Début de seconde période ! C'est parti pour le second acte entre le Maroc et l'Equateur

22:07 - Mi-temps à Madrid (0-0) Le Maroc fait face à une grosse adversité dans ce match amical de la part d'une équipe Equatorienne, solide en défense et souvent menaçante dans le jeu de transition. Le score est toujours vierge et nul et difficile de se prononcer sur l'issue de cette rencontre.

22:05 - 44' - L'Equateur en maîtrise La sélection sud-américaine dégage une grosse sérénité dans le contrôle du ballon et une maîtrise impressionnante face au récent champion d'Afrique

22:01 - 40' - faute de Hakimi Après un centre d'Ezzalzouli du côté gauche, Minda devance Hakimi et parvient à couvrir le ballon avant que le Parisien ne commet une poussette, sanctionnée par l'arbitre

21:58 - 37' - Belle frappe de Minda Superbe frappe enroulée de Minda, Bounou est assez loin de la trajectoire mais le ballon passe de peu hors du cadre. L'Equateur est clairement au dessus dans cette première mi-temps

21:56 - 34' - Ounahi tente sa chance Sur un service dans l'axe de Saibari, Ounahi tente sa chance de loin mais le ballon est trop enlevé et passe largement au dessus des buts de Galindez