Maroc - Equateur : Il y a une fissure qui sera quand même difficile à réparer..., heure et chaîne tv

Le Maroc affronte ce vendredi soir l'Équateur à Madrid, dans un match amical de préparation à la Coupe du monde, dix jours seulement après s'être vu attribuer la Coupe d'Afrique par la CAF.

Le Maroc s'apprête à jouer ce vendredi au Wanda Metropolitano de Madrid dans un contexte à la fois particulier et chargé en émotions. La récente décision de la Confédération africaine de football d'attribuer la CAN 2025 aux Lions de l'Atlas, après avoir déchu le Sénégal pour non-respect du règlement, continue d'alimenter les débats. Cette finale, marquée par un scénario chaotique , entre but refusé, sortie du terrain des Sénégalais et penalty manqué de Brahim Diaz, reste dans toutes les têtes. Si le Maroc est désormais officiellement champion d'Afrique, cette victoire sur tapis vert laisse un goût étrange et donne à ce match amical des allures de transition, entre polémique et besoin de retrouver le terrain.

Diaz et Diop, gagner l'adhésion du public

Dans ce contexte, la sélection marocaine doit tourner la page et se projeter vers l'essentiel : la Coupe du monde 2026. Ce rassemblement marque un tournant, symbolisé par le départ inattendu de Walid Regragui et l'arrivée de Mohamed Ouahbi sur le banc. Une nouvelle ère s'ouvre, avec l'objectif de capitaliser sur la dynamique sportive tout en apaisant les tensions internes. Le cas Brahim Diaz incarne parfaitement cette nécessité de reconstruction. Longtemps pointé du doigt pour sa Panenka ratée en finale, le meneur de jeu revient avec une image écornée mais un talent intact. Comme l'explique le journaliste Saïd Amdaa, " il y a une fissure qui sera quand même difficile à réparer ", preuve que les traces de cet épisode restent profondes au sein du groupe et chez les supporters. Pour avancer, le public marocain devra pourtant dépasser cet épisode et soutenir un joueur qui demeure essentiel dans le projet offensif des Lions de l'Atlas.

Parmi les nouveautés de cette liste, la présence d'Issa Diop attire particulièrement l'attention. À 29 ans, le défenseur central honore sa première convocation avec le Maroc, lui qui avait longtemps affirmé vouloir uniquement porter le maillot de l'équipe de France. Formé à Toulouse et passé par toutes les sélections de jeunes tricolores, il avait même exclu toute autre option par le passé. Mais après des échanges jugés sincères avec Mohamed Ouahbi, Diop a finalement choisi de rejoindre les Lions de l'Atlas. Ce choix marque un tournant dans sa carrière et offre au Maroc un renfort d'expérience dans un secteur défensif déjà solide.

Une des meilleures défenses au monde

Sur le plan sportif, le onze marocain devrait s'articuler autour de ses cadres. Yassine Bounou gardera les cages derrière une défense composée d'Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui et Salah-Eddine. Au milieu, El Aynaoui devrait assurer l'équilibre, laissant les clés de la créativité à un quatuor offensif composé d'Ezzalzouli, Saibari, El Khannouss et Brahim Diaz. En pointe, Ayoub El Kaabi est attendu pour concrétiser les occasions. Ce dispositif reflète la volonté de Ouahbi de mêler continuité et renouveau, tout en testant des automatismes à l'approche du Mondial.

En face, l'Équateur se présente comme un adversaire redoutable, notamment grâce à sa rigueur défensive. Invaincue depuis plusieurs matchs, la sélection sud-américaine s'appuie sur une organisation solide et disciplinée, illustrée par de nombreux clean sheets récents. Hernan Galindez devrait débuter dans les buts, protégé par une défense compacte avec Hincapie, le Parisien Pacho, Ordonez et Franco. Au milieu, Moises Caicedo mènera le jeu aux côtés de Pedro Vite, tandis que Valencia et Plata formeront un duo offensif complémentaire. Physique, rapide et bien structurée, la Tri représente un test idéal pour jauger le niveau réel du Maroc dans cette phase de préparation cruciale.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre le Maroc et l'Equateur aura lieu ce vendredi à 21h15 au stade Wanda Metropolitano à Madrid.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Maroc - Equateur ?

Ce match préparatif pour la Coupe du Monde 2026 sera diffusé sur la chaîne locale marocaine Arriyadiya.

Les compositions possibles de départ

La compo probable du Maroc: Bono - Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine - El Aynaoui; Ezzalzouli, Saibari, El Khannouss, B Diaz - El Kaabi

La compo probable de l'Equateur : Galindez - Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie - Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo - E Valencia, Plata

Les différentes côtes

Le Maroc demi-finaliste du Mondial 2022 et vainqueur de la CAN (en attendant la décision TAS) sera légèrement favori face à une solide équipe d'Equateur

Betclic : Maroc 2,58 / Nul 2,97 / Equateur 2,97

Winamax : Maroc 2,45 / Nul 2,90 / Equateur 2,75

Unibet : Maroc 2,40 / Nul 2,80 / Equateur 2,95

