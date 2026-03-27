Maroc - Algérie en U17 : un choc à suivre en direct vidéo

Le duel entre le Maroc et l'Algérie est à suivre en direct vidéo.

Le Maroc et l'Algérie s'affrontent chez les U17 dans le cadre des éliminatoires de la CAN U17 2027 ce vendredi 27 mars avec les matchs des deux équipes A ce soir face à l'Equateur et le Guatemala.

C'est un choc au sommet entre les vainqueurs de la première journée des éliminatoires UNAF. Forte de son carton 1-5 infligé à la Libye, l'Algérie occupe la tête des qualifications, le Maroc pointe juste derrière. Ce choc entre l'Algérie et le Maroc U17 se tient à l'Al Ittihad Al Asskary Stadium de Benghazi, en Libye, à partir de 15h