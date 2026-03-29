France - Colombie : les Bleus n'en finissent plus d'impressionner avant la Coupe du monde, le résumé du match

La France continue sa préparation pour la Coupe du monde 2026 par un succès encore très sérieux face à la Colombie (3-1).

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23:50 - La Côte d'Ivoire avant la Coupe du monde Juste avant de partir pour Boston pour la Coupe du monde 2026, l'équipe de France recevra la Côte d'Ivoire pour se tester à Nantes. C'est le prochain match de préparation à cette grande échéance et aussi le dernier.

23:35 - La fierté de Doué Auteur de ses deux premiers buts en sélection lors de ce France - Colombie, Désiré Doué n'a pas caché sa joie au micro de TF1: "Il y a beaucoup de fierté. Je suis très heureux. C'est une belle victoire. Ce n'était pas facile, il y avait beaucoup d'intensité. On a fait deux très bons matchs de préparation. On est très contents. Le coach nous l"a dit, c'était important de gagner aussi aujourd'hui. On a fait de bonnes choses. Il faut qu'on continue comme ça. Si j'ai l'impression d'avoir marqué des points? Oui, j'essaie d'aider l'équipe à chaque match."

23:20 - L'incroyable réussite des Bleus aux États-Unis À deux mois et demi du début de la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les Bleus affichent un bilan assez dingue quand ils évoluent aux États-Unis. Trois victoires en autant de rendez-vous dans le pays d'Amérique du nord et ça tombe bien puisque les hommes de Didier Deschamps vont disputer tous leurs matchs de poules aux États-Unis.

23:05 - La prochaine liste sera définitive Après ces deux matchs de préparation à la Coupe du monde 2026 et cette trêve de mars, la prochaine trêve internationale sera tout simplement celle du Mondial. Didier Deschamps dévoilera sa liste le 14 mai prochain et certains ont gagné beaucoup de points à l'occasion de ce France - Colombie.

23:00 - C'est terminé ! Les Bleus s'imposent encore ! L'équipe de France domine la Colombie et continue sa préparation pour la Coupe du monde 2026 de la meilleure des manières.

22:59 - Ekitiké en solitaire (90+3') L'avant-centre français s'avance et préfère prendre sa chance alors que Mbappé était seul sur le côté gauche. La frappe d'Ekitiké fuit le cadre.

22:57 - Mbappé ne cadre pas ! (90+1') Mbappé est trouvé dans la surface et reprend en une touche de balle. Sa tentative termine dans les petits filets extérieurs de Montero. Pas de 57e but en équipe de France pour le capitaine des Bleus.

22:56 - Et quatre minutes supplémentaires (90') Il reste quatre minutes à jouer dans ce France - Colombie. Les Bleus sont partis pour enchainer une deuxième victoire en autant de matchs de préparation à la Coupe du monde 2026.

22:54 - La semelle sur Kalulu (88') Encore un geste un peu limite dans ce France - Colombie. Campaz est en retard et écrase le pied de Kalulu.

22:52 - Encore de la tension (86') Décidément, il y a beaucoup de tension dans ce France - Colombie. Kolo Muani s'embrouille un peu mais l'arbitre intervient encore.

22:50 - La double occasion ! (84') Ekitiké se présente face à Montero mais ne parvient pas à dribbler le portier de la Colombie. Mbappé arrive en deuxième lame, dribble Montero mais bute sur Machado.

22:48 - Samba vigilant (83') Quintero essaye de surprendre Samba sur un corner direct mais le portier rennais se déplace bien et concède un nouveau corner.

22:47 - Une fin de match plus compliqué (81') Maitresse de son match depuis le début de ce France - Colombie, l'équipe de France bafoue un petit peu plus son football dans ces derniers instants de la rencontre.

22:44 - L'entrée de Mbappé (78') Ovationné par tout le stade, Mbappé fait son entrée en jeu dans ce France - Colombie. Il remplace Thuram. Dans le même temps, Olise prend la place de Cherki.

22:43 - La réduction du score ! (77') Les Cafeteros sauvent l'honneur dans ce France - Colombie grâce à Campaz qui a trouvé le poteau. C'est un poteau rentrant. Les Colombiens se relancent pour le dernier quart d'heure.

22:41 - Cherki subit beaucoup (75') Provocateur, Cherki a des réponses musclées de la part des Cafeteros qui enchainent les fautes sur l'ancien meneur de jeu de l'OL.

22:38 - Mbappé à l'échauffement (72') Il aura peut-être le temps d'aller égaler le record du nombre de buts en équipe de France. Kylian Mbappé a débuté son échauffement dans ce France - Colombie.

22:36 - Et la nouvelle pause fraicheur (70') Et c'est reparti pour un tour. L'arbitre siffle une pause fraicheur. Celle du deuxième acte dans ce France - Colombie.

22:35 - Cordoba enchaine (69') L'attaquant colombien parvient à frapper en pivot mais sa tentative est facilement captée par Samba.

22:33 - Ekitiké jusqu'au bout (67') Le joueur de Liverpool se montre déjà dans ce France - Colombie avec un débordement. Il conclut par une frappe qui finit dans les gants de Montero.

22:31 - Une passe un peu forte (65') Cherki s'en veut car il a manqué de précision sur cette passe dans le couloir droit vers Kalulu qui avait proposé un appel tranchant.

22:28 - Du changement des deux côtés (64') Peu après l'heure de jeu, les entraineurs font du changement dans ce France - Colombie. Quintero, Machado et Campaz remplacent Diaz, Rodriguez et Mojica. De son côté, Didier Deschamps lance Camavinga, Ekitiké et Kolo Muani. Zaire-Emery, Doué et Akliouche sont remplacés.

22:27 - La frustration gagne les Cafeteros (61') Puerta percute de plein fouet Cherki au milieu de terrain. Le milieu de terrain colombien est logiquement averti dans ce France - Colombie.

22:26 - C'est repoussé (60') La défense française continue de faire parler sa solidité et n'a pas vraiment tremblé sur ce coup-franc excentré.