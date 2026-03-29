DIRECT. France - Colombie : un but casquette et la domination française concrétisée, suivez le match

La France continue sa préparation pour la Coupe du monde 2026 avec une confrontation face à la Colombie ce dimanche (21h). Suivez le match en direct.

En direct

21:44 - Le break est fait !! (41') Thuram est trouvé au centre et place une tête absolument imparable pour Montero. Sa tête rentre avec l'aide de la barre.

21:43 - Encore cinq minutes (40') La première période de ce France - Colombie touche à sa fin et les Bleus sont très sérieux depuis le coup d'envoi. Très peu inquiétés, ils mènent au score grâce au but de Doué.

21:43 - Thuram averti (39') Premier carton jaune dans ce France - Colombie. Thuram interrompt le contre emmené par Diaz. L'attaquant français est logiquement sanctionné et ne conteste même pas la décision.

21:41 - Cherki s'excuse (38') Sur une belle combinaison française, Cherki veut faire une passe supplémentaire mais sa remise du plat du pied est bien trop imprécise. Sortie de but pour la Colombie.

21:40 - Kanté ferme la porte (36') Le capitaine de l'équipe de France ce soir fait un excellent retour alors que Rodriguez était en train d'armer une frappe.

21:38 - Plus de peur que de mal (35') Ça va mieux pour le portier de l'équipe de France qui s'est relevé. Maignan peut rester assis.

21:37 - Samba peine à s'en remettre (34') Lancé dans une course dans la surface de réparation française, Luis Diaz percute Brice Samba qui a beaucoup de mal à s'en remettre. Le staff médical français est appelé.

21:37 - Une petite mésentente (33') Le ballon file en touche après une ouverture de Doué contrée par la tête de Cherki.

21:34 - Le premier but en Bleu (31') Désiré Doué vient d'ouvrir son compteur avec l'équipe de France. Le Parisien doit être soulagé.

21:33 - L'ouverture du score !! (30') Doué fait plier Montero et la Colombie ! Après une incursion de Cherki, Thuram souhaite lui remettre mais le ballon arrive dans les pieds de Doué qui frappe. Sa tentative, déviée, trompe la vigilance du portier colombien.

21:31 - Akliouche écrase sa frappe (28') Le meneur de jeu de l'AS Monaco se met en position de frappe. Sa tentative du pied droit est trop écrasée et elle est surtout décadrée.

21:30 - Le jeu reprend (27') En espérant que le rythme du début de rencontre n'ait pas été impacté par cette pause fraicheur.

21:28 - La pause fraicheur (25') Il fait seulement 16 degrés à Landover mais c'est l'une des nouveautés qui sera mise en place durant la Coupe du monde. Première pause fraicheur obligatoire de ce France - Colombie.

21:27 - Et de la tension (24') Depuis le coup d'envoi de ce France - Colombie, il y a beaucoup d'intensité et même trop sur ce duel entre Thuram et Sanchez. Les deux hommes s'empoignent mais l'arbitre intervient pour les séparer. Ce match amical n'en a que le nom.

21:26 - Facile pour Montero (23') Le gardien colombien n'a pas besoin de beaucoup s'employer pour s'emparer de ce centre imprécis d'Akliouche.

21:25 - Samba s'impose (22') Diaz profite de plusieurs contres favorables avant de trouver Rodriguez lancé. L'ancien Monégasque frappe en première intention mais c'est dans les gants de Samba.

21:24 - Arias fait les efforts (21') L'ailier colombien est très présent sur le point de vue défensif depuis le coup d'envoi de ce France - Colombie.

21:23 - Dans le mur (20') Finalement, c'est Digne qui se saisit du ballon au dernier moment au grand dam de Cherki et qui ne trouve que le mur colombien. Rios a été légèrement sonné sur le coup.

21:21 - Un excellent coup-franc (18') Hernandez est repris par Rios et obtient un coup-franc très bien placé dans l'axe. Cherki semble vouloir se charger du coup-franc.

21:20 - Un nouveau centre (17') Cette fois, c'est Kalulu qui apporte le danger dans la surface avec un centre fort. Thuram était un peu trop statique et ne peut couper la trajectoire.

21:18 - L'excellente intervention ! (15') Mojica se fait oublier et part en profondeur dans le couloir gauche. Son centre à ras de terre visait Arias au point de pénalty mais Hernandez se jette et sauve les Bleus dans ce France - Colombie.

21:17 - Thuram est hors-jeu (14') L'attaquant de l'inter Milan est trouvé dans de le dos de la défense de la Colombie. Marcus Thuram était parti trop tôt et est logiquement signalé hors-jeu.

21:16 - Une situation litigieuse (13') La défense colombienne s'en sort bien sur cette séquence où Akliouche a été accroché à deux reprises dans la surface des Cafeteros.

21:15 - Un centre trop fort (11') Mojica est décalé sur le côté gauche et centre en première intention. Sa tentative est bien trop puissante et file loin au second poteau.