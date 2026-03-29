France - Colombie : Didier Deschamps très inquiet avant la Coupe du monde 2026, compos et chaîne TV

La France continue sa préparation pour la Coupe du monde 2026 avec une confrontation face à la Colombie ce dimanche (21h). À deux mois de l'échéance, Didier Deschamps a évoqué quelques points d'inquiétude.

L'équipe de France poursuit sa préparation avec un match amical face à la Colombie ce dimanche à 21 heures à Washington. Pour Didier Deschamps, l'heure n'est pas encore à la sérénité. Malgré la victoire 2-1 contre le Brésil jeudi dernier, le sélectionneur français a souligné certaines difficultés organisationnelles et logistiques qui pourraient peser sur la compétition aux États-Unis. " Pour venir au stade, on a mis 1h15 ! Avant un match, ce n'est pas facile… ", a-t-il confié, évoquant les embouteillages et la nécessité de s'adapter aux imprévus, que Deschamps qualifie souvent d'" impondérables ".

Beaucoup de zones d'ombres

Le premier match amical a révélé des zones d'ombre que le sélectionneur souhaite corriger avant le Mondial. La pelouse, la gestion des pauses fraîcheur instaurées par la FIFA et l'accès des supporters au stade ont constitué autant de points d'attention. " La pelouse ? Elle était correcte, mais je sais qu'on peut avoir mieux ", a indiqué Deschamps, rappelant que la qualité des terrains sera cruciale cet été. L'adaptation au climat, aux déplacements et aux contraintes locales reste donc un défi majeur, surtout pour des joueurs appelés à enchaîner plusieurs matches en conditions estivales intenses.

Au-delà de la logistique, Deschamps s'inquiète aussi de l'état physique et mental de certains cadres. La chaleur, le rythme des matches et les ajustements tactiques sont autant de paramètres que le sélectionneur scrute avec attention. " L'un des maîtres mots de la Coupe du monde sera l'adaptation ", a-t-il insisté à un journaliste local de Boston, soulignant que la capacité de son groupe à gérer les imprévus sera un facteur déterminant. Les enseignements tirés contre le Brésil seront donc précieux, notamment pour tester des solutions défensives et offensives, mais aussi pour jauger la cohésion générale de l'équipe.

Je change tout le monde

Face à la Colombie, Deschamps a annoncé un changement radical dans sa composition : " Je change tout le monde. C'était prévu. Je veux voir le maximum de joueurs sur ce deuxième match. " Les cadres titulaires jeudi contre le Brésil seront donc remplacés par des joueurs moins utilisés, tandis que des jeunes talents auront l'opportunité de se montrer. Brice Samba retrouvera les cages, Dayot Upamecano étant libéré après son exclusion face aux Brésiliens. La défense devrait s'articuler autour de Pierre Kalulu, Maxence Lacroix et Lucas Hernandez, avec Lucas Digne à gauche. Au milieu, N'Golo Kanté héritera du brassard de capitaine, accompagné d'Eduardo Camavinga et de Warren Zaïre-Emery, tandis que le trio offensif pourrait comprendre Rayan Cherki, Maghnes Akliouche et Désiré Doué, avec Marcus Thuram ou Randal Kolo Muani en pointe.

Du côté colombien, plusieurs absences importantes compliquent la tâche des Cafeteros. Yerry Mina, Carlos Cuesta, Asprilla et Cucho Hernandez ne seront pas disponibles pour ce match. En revanche, les cadres comme David Ospina, James Rodriguez, Luis Diaz et Luis Suarez seront présents pour porter l'équipe. Le sélectionneur colombien pourra s'appuyer sur un bloc défensif solide et des milieux expérimentés tels que Lerma, Quintero et Rios pour contrer les Bleus. Le XI probable pourrait être Vargas dans les buts, une défense composée de Munoz, Sanchez, Lucumi et Mojica, un milieu Rios-Lerma-Arias, et un trio offensif composé de James Rodriguez, Luis Diaz et Luis Suarez.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre la France et la Colombie aura lieu ce dimanche 29 mars au Northwest Stadium de Landover (Maryland)

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Colombie ?

Ce match préparatif pour la Coupe du Monde 2026 sera diffusé exclusivement sur TF1.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme TF1 Plus

Les compositions possibles de départ

La compo probable de la France: Samba - Kalulu, Lacroix, L.Hernandez, Digne - Kanté, Camavinga, Zaïre-Emery - Akliouche, Doué, Thuram

La compo probable de la Colombie : Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Rios, Lerma, Arias - James Rodriguez, Luis Diaz, Luis Suarez

Les différentes côtes

Même remaniée, l'équipe de France reste largement favorite chez les bookmakers face à la Colombie.

Betclic : Colombie 4,95 / Nul 4,25 / France 1,61

Winamax : Colombie 4,20 / Nul 3,85 / France 1,62

Unibet : Colombie 4,75 / Nul 4,00 / France 1,62