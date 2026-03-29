Maxence Lacroix : parcours, origine... Ce que vous ne savez pas sur le défenseur français

Maxence Lacroix est un défenseur français de Crystal Palace, appelé pour la première fois chez les Bleus en ce mois de mars 2026.

Maxence Lacroix est un défenseur français né le 6 avril 2000 à Villeneuve-Saint-Georges, évoluant aujourd'hui en Angleterre du côté de la Premier League à Crystal Palace. Il s'est progressivement imposé comme l'un des jeunes défenseurs français les plus prometteurs de sa génération et a été appelé par la première fois par Didier Deschamps ce jeudi 19 mars pour la tournée américaine.

D'origine antillaise, Maxence Lacroix grandit en Dordogne, notamment dans le village d'Ajat, où il découvre le football très jeune. Il débute dans des clubs locaux avant de rejoindre le centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard en 2015. Il y signe son premier contrat professionnel en 2017 et fait ses débuts en Ligue 2 en 2018, ce qui marque le début de sa carrière au haut niveau.

Son potentiel attire rapidement l'attention à l'étranger. En 2020, il rejoint le club allemand du VfL Wolfsburg. À seulement 20 ans, il s'impose comme titulaire et devient un élément clé de la défense, reconnue comme l'une des plus solides du championnat lors de sa première saison. Son profil athlétique (1,90 m, puissant et rapide) contribue à sa progression et à sa réputation en Europe.

En 2024, il franchit un nouveau cap en signant à Crystal Palace, en Premier League, où il continue de progresser et remporte notamment la FA Cup 2025 avec son club.

Sur le plan international, Maxence Lacroix a porté les couleurs de la France dans toutes les catégories de jeunes (U16 à U20), participant notamment à l'Euro et à la Coupe du monde U17 en 2017. Il connaît donc sa première sélection avec l'équipe de France A en mars 2026, confirmant son ascension au plus haut niveau.