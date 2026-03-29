Rayan Cherki : d'un parking à l'équipe de France, son histoire totalement folle

Le Français Rayan Cherki a une histoire très singulière.

Rayan Cherki est certainement l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération et bonne nouvelle pour nous, il est Français. Révélé à Lyon, Rayan Cherki est désormais un joueur de Manchester City sous la houlette d'un certain Pep Guardiola, le meilleur entraîneur du monde pour certains.

Titulaire face à la Colombie avec l'équipe de France ce dimanche 29 mars à quelques semaines de la Coupe du monde, Rayan Cherki devrait, sauf pépin physique qu'on ne lui souhaite pas, faire parti de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial. Une récompense pour ce joueur au parcours assez atypique.

Avant d'éclore au plus haut niveau à Lyon, Rayan Cherki s'est fait connaître sur un parking ! Dans une interview sur la chaîne de l'OL il y a quelques années, l'international a expliqué comment les recruteurs de l'Olympique Lyonnais l'ont fait venir au club. "On arrive sur le parking, je sors, je jongle avec le ballon en courant...Gérard (Baticle) me croise et me dit qu'avec ce que je viens de faire, j'ai 95 % de rentrer à l'OL...Le mercredi suivant, j'étais en détection, eh voila." Il fera ses débuts quelques semaines plus tard à l'âge de 16 ans en Ligue .