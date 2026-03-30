Mort d'Emiliano Sala : 7 ans après la disparition du joueur, le résultat du litige financier entre Nantes et Cardiff

Ce lundi 30 mars, le tribunal du commerce de Nantes doit rendre sa décision sur le contentieux financier qui oppose le club nantais et Cardiff City, sept ans après la mort de l'attaquant argentin Emiliano Sala dans un accident d'avion.

Cela fait 7 ans, sept longues années qu'Emiliano Sala, ancien attaquant du FC Nantes, est décédé tragiquement dans un accident d'avion. Mais depuis, un long litige oppose son ancien club et celui dans lequel il devait évoluer. Une décision va être prise ce lundi 30 mars.

En janvier 2019, l'attaquant argentin était transféré de Nantes à Cardiff pour un montant estimé à 17 millions d'euros. Le transfert est enregistré officiellement auprès de la FIFA, mais deux jours plus tard, Sala disparaît dans un accident tragique d'avion alors qu'il rejoignait son nouveau club. Son décès, confirmé quelques semaines plus tard, ouvre un conflit inédit sur le plan juridique.

Suite au drame, Cardiff City a refusé alors de verser la première échéance du transfert, estimant que certaines conditions administratives et contractuelles n'étaient pas totalement remplies au moment du drame. Le club gallois invoque également des irrégularités dans l'organisation du vol. Cardiff City défend que le FC Nantes était, via l'agent Willie McKay, impliqué dans l'organisation du vol privé à bord duquel le footballeur avait pris place et que si le transfert était effectif au moment de l'accident selon le Tribunal arbitral du sport (TAS), c'est l'organisation de ce vol qui est en cause. De son côté, le FC Nantes considère que la transaction était juridiquement conclue et que le paiement reste dû, indépendamment des circonstances tragiques.

Une première décision de la FIFA en 2019

Saisie du dossier, la FIFA tranche en 2019 en faveur du club français et ordonne à Cardiff de régler la première tranche de 6 millions d'euros. Cardiff fait appel devant le Tribunal arbitral du sport, qui confirme en 2022 que le transfert était bien valide avant le décès du joueur. Cette décision est définitivement validée en 2023 par le Tribunal fédéral suisse, contraignant Cardiff à honorer l'intégralité du paiement.

Toutefois, le contentieux ne s'arrête pas là. Cardiff engage une nouvelle procédure, réclamant plus de 120 millions d'euros de dommages et intérêts au FC Nantes. Le club gallois estime avoir subi un préjudice financier majeur, notamment en lien avec sa relégation, et reproche à Nantes des négligences dans l'organisation du transfert et le recours à des intermédiaires. Nantes conteste fermement les accusations et dénonce une tentative d'instrumentalisation du drame.

Aujourd'hui, le dossier va se clore devant la justice commerciale française. Il ne porte plus sur le transfert lui-même, désormais réglé, mais sur la question complexe de la responsabilité dans une affaire où se mêlent droit du sport, droit des contrats et enjeux humains.

La mort tragique d'Emiliano Sala

Le 21 janvier 2019, le footballeur argentin Emiliano Sala embarque à Nantes à bord d'un petit avion privé, un Piper Malibu, pour rejoindre son nouveau club de Cardiff. En soirée, l'appareil disparaît des radars au-dessus de la Manche, au large des îles anglo-normandes. À bord se trouvent Sala et le pilote britannique David Ibbotson. Aucun signal de détresse n'est émis.

Selon le rapport officiel de la Air Accidents Investigation Branch (AAIB), l'avion effectuait un vol de nuit dans des conditions météorologiques difficiles, sans respecter les standards d'un vol commercial. Le pilote, insuffisamment qualifié pour ce type de mission, tente probablement de manœuvrer pour éviter des nuages et rester en conditions de vol à vue. L'appareil entre alors dans une phase instable. L'enquête conclut à une perte de contrôle suivie d'une désintégration en vol, l'avion dépassant largement sa vitesse maximale avant de se briser et de s'abîmer en mer.

Des analyses toxicologiques ont également montré que Sala a été fortement exposé au monoxyde de carbone, à un niveau potentiellement mortel, ce qui a probablement provoqué une perte de conscience avant l'impact. Concernant ses dernières paroles, plusieurs médias rapportent un message vocal envoyé à des proches depuis l'avion dans lequel il évoque sa peur, déclarant notamment qu'il a l'impression que l'appareil " tombe en morceaux ". Le corps de Sala sera finalement retrouvé début février au fond de la Manche. L'enquête conclut qu'il est mort instantanément lors de l'impact, probablement déjà inconscient.