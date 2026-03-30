Accident de bus au Sénégal : une équipe de foot touchée, le gardien de but décédé, 20 blessés

Un terrible drame a marqué l'Est du pays avec un accident qui a couté la vie à un joueur.

Terrible tragédie au Sénégal ce dimanche 29 mars. Un accident de la route a coûté la vie au gardien de but du club sénégalais de l'ASC Gadiaga de Bakel et a fait de nombreux blessés au sein du club. Les joueurs de l'équipe et le staff technique revenaient de Kaolack, au lendemain d'un match de play-offs dans le championnat de National 2 du pays. Les circonstances sont encore un peu floues, mais le car transportant les joueurs aurait percuté un camion stationné sur la chaussée, rapporte le média sénégalais Le Soleil.

Au moins 20 personnes au total ont été blessées dans cet accident, dont sept sont dans un état grave. Le gardien but de l'équipe, Serigne Fallou Diéye a de son côté perdu la vie après avoir succombé à ses blessures. La victime était aussi un enseignant qui venait de passer son Certificat d'aptitude professionnelle (Cap) écrit et attendait les resultats.

Tous les blessés ont été transportés à l'hôpital de Tambacounda. La Fédération sénégalaise de football a adressé ses "condoléances les plus attristées" à la famille du défunt. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cette tragédie.