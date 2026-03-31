Algérie - Uruguay : un immense défi pour les Fennecs avant la Coupe du monde, chaîne TV et heure

L'Algérie poursuit sa préparation pour la Coupe du monde 2026 avec un affrontement contre l'Uruguay, un adversaire de taille, ce mardi soir à Turin.

Un premier gros test pour l'Algérie avant la Coupe du monde 2026. Les Fennecs affrontent l'Uruguay après avoir corrigé le Guatemala sur un score fleuve (7-0). Mais l'adversité sera tout autre ce mardi avec ce match contre la Celeste. Les hommes de Vladimir Pektovic peuvent donc enchainer un deuxième succès de suite pour leur retour après leur élimination lors de la Coupe d'Afrique des Nations en quart de finale contre le Nigeria (2-0). Contre le Guatemala, les Verts ont fait parler leur force offensive mais n'ont pas vraiment pu tester leur solidité défensive.

Sur la route de l'Algérie, la 17e nation mondiale. La Celeste, deux fois championne du monde, a de beaux arguments à faire valoir. Elle vient de tenir en échec l'Angleterre à Wembley (1-1) mais reste, malgré tout, sur trois matchs de suite sans le moindre succès. Cette rencontre pourrait être l'occasion de se relancer pour les Uruguayens entrainés par un certain Marcelo Bielsa, ancienne figure de l'Olympique de Marseille.

C'est justement avec ce sélectionneur que l'Uruguay traverse une petite crise qui va au-delà du sportif. En 2024, Luis Suarez, icône uruguayenne, critiquait déjà la méthode de son sélectionneur expliquant notamment qu'il ne disait pas forcément bonjour à ses propres joueurs. Marcelo Bielsa, lui-même, se qualifiait de "robot" et "toxique" dans une conférence de presse fleuve de plus de deux heures. À voir si l'Uruguay peut enclencher un cycle plus vertueux avec le coach argentin alors que la Coupe du monde 2026 approche à grands pas.

A quelle heure débute le match Algérie - Uruguay ?

Le match Algérie - Uruguay débutera à 20h30 ce mardi. La rencontre se déroulera à l'Allianz Stadium de Turin en Italie.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Algérie - Uruguay ?

L'Equipe Live diffusera cet Algérie - Uruguay qui compte comme un match de préparation à la Coupe du monde 2026.

Quelle diffusion streaming pour le match Algérie - Uruguay ?

C'est sur le site l'Equipe que les chaines Live sont disponibles pour suivre cet Algérie - Uruguay. Un abonnement est requis pour avoir accès au match.

Quelles compostions probables pour Algérie - Uruguay ?

Après avoir lancé des petits nouveaux face au Guatemala lors du match précédent, Vladimir Petkovic pourrait être tenté de revenir à du plus classique avec Luca Zidane dans les cages. Le XI probable des Fennecs : Zidane - Atal, Belaid, Bensebaini, Aït Nouri - Mahrez, Titraoui, Aouar, Zerrouki - Gouiri, Amoura.

En face, la Celeste devrait se présenter en 4-4-2 avec la star de l'équipe, le joueur du Real Madrid Federico Valverde. Le XI probable de l'Uruguay : Muslera - Varela, Araujo, Olivera, Gimenez - Canobbio, Valverde, Martinez, Araujo - Nunez, Aguirre.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Algérie - Uruguay ?

Betclic : Algérie 3,38 / Nul 3,25 / Uruguay 2,05

Winamax : Algérie 3,30 / Nul 3,30 / Uruguay 2

Unibet : Algérie 3,30 / Nul 3,20 / Uruguay 2