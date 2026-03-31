DIRECT. Algérie - Uruguay : deux énormes occasions coup sur coup, ça s'emballe à Turin, suivez le match

L'Algérie poursuit sa préparation pour la Coupe du monde 2026 avec un affrontement contre l'Uruguay, un adversaire de taille, ce mardi soir à Turin. Suivez le match en direct.

En direct

22:09 - Le but refusé ! (73') Mandi s'est parfaitement aligné pour mettre hors-jeu De Arrascaeta qui avait parfaitement terminé avec un piqué au-dessus de Zidane.

22:08 - Quel enchainement ! (73') Aït-Nouri réalise un contrôle exceptionnel sur un ballon en chandelle avant une roulette tout aussi magnifique. Il finit par perdre la maitrise du cuir.

22:07 - Chaïbi fait l'effort (72') L'ancien Toulousain est inspiré sur ce retour défensif alors que Canobbio était parvenu à centrer. L'Algérie souffre.

22:06 - Le dégagement de Belaid (70') Le défenseur algérien est vigilant dans sa surface et dégage sans se poser de question. C'est une touche pour l'Uruguay qui domine globalement cette deuxième période.

22:05 - L'entrée de Nunez (69') Marcelo Bielsa fait un changement pour les vingt dernières minutes de cet Algérie - Uruguay. Nunez remplace Vinas qui a été plutôt discret.

22:04 - Vinas ne trouve pas le cadre (68') C'est le pied gauche de Vinas qui se charge de ce coup-franc dangereux. C'est juste au-dessus des cages de Zidane.

22:02 - Amoura déjà averti (66') Même pas 50 secondes de jeu disputées dans ce Algérie - Uruguay et Amoura écope d'un carton jaune pour un gros coup de coude sur Ugarte. Coup-franc très dangereux à suivre pour la Céleste.

22:00 - Deux jokers de luxe pour l'Algérie (65') Vladimir Petkovic procède à deux changements d'un coup dans cet Algérie - Uruguay. Boudaoui et Aouar sont remplacés par Amoura et Mahrez.

21:59 - Belaid s'impose (64') Chaïbi s'occupe d'un corner depuis la gauche. Belaid prend le meilleur dans le jeu aérien mais peine à ajuster correctement son coup de tête.

21:58 - L'excellent retour ! (62') Maza trouve un excellent centre au second poteau sur Aouar qui remise en retrait. Chaïbi s'apprêtait à frapper mais Canobbio fait un gros effort et sauve la Céleste dans cet Algérie - Uruguay qui s'anime enfin.

21:55 - LA RÉPONSE DE L'URUGUAY ! (60') Là aussi c'est un énorme manqué ! Valverde sert De Arrascaeta sur un extérieur du pied subtil. Le milieu uruguayen se jette et tâcle le ballon. Sa tentative s'envole au-dessus des cages de Zidane.

21:54 - La première frappe algérienne ! (58') Ça a failli être la bonne. Maza fait un gros travail au milieu avant de lancer Chaïbi qui délivre un caviar au second poteau vers Aouar qui manque une énorme occasion en enlevant trop sa frappe.

21:53 - Bensebaini décisif (58') De Arascaeta avait alerté Canobbio d'une subtile louche. L'ailier uruguayen est dans la surface mais est repris in extremis par Bensebaini.

21:53 - Toujours aucun tir pour l'Algérie (57') L'heure de jeu approche dans cet Algéroe - Uruguay et les Fennecs n'ont toujours pas tenté le moindre tir.

21:51 - C'est très haché (55') Comme en fin de première période, cet Algérie - Uruguay se tend considérablement avec un enchainement de fautes qui nuit considérablement au rythme de cette rencontre.

21:50 - La déviation de la tête (54') De Arrascaeta se charge de ce coup-franc dangereux et trouve la tête de Canobbio au premier poteau. La déviation est trop décroisée. Sortie de but pour Zidane et l'Algérie.

21:48 - Un coup-franc très bien placé (52') Belaid commet une faute juste aux abords de la surface, voire dans la surface, mais l'arbitre signale un coup-franc et adresse un carton jaune au défenseur algérien. Pour rappel, dans cet Algérie - Uruguay, il n'y a pas de VAR.

21:47 - Ça ne donne rien (51') Le corner uruguayen est tiré, traverse la surface algérienne avant de s'échouer en touche. L'Algérie va pouvoir se relancer.

21:46 - Corner à suivre (51') Vinas hérite du ballon et essaye de l'emmener mais Belghali veille et pousse en corner.

21:45 - Ugarte s'excuse (49') Auteur d'une faute sur Boudaoui au milieu de terrain, Ugarte s'excuse directement et relève son adversaire.

21:43 - Canobbio s'essaye (47') Déjà une frappe dans cette seconde période d'Algérie - Uruguay avec la tentative depuis un angle fermé de Canobbio. Ce n'est pas cadré.

21:42 - Un changement à la pause (46') Marcelo Bielsa a procédé à un changement à la pause de cet Algérie - Uruguay. Ronald Araujo a cédé sa place à Sebastian Caceres.

21:41 - La deuxième période débute ! Les acteurs sont de retour sur la pelouse de l'Allianz Stadium de Turin pour disputer la seconde période de cet Algérie - Uruguay. Le deuxième acte débute.

21:22 - C'est la pause ! Cette première période d'Algérie - Uruguay prend fin. Score nul et vierge à Turin dans une rencontre entre deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Les deux occasions franches du premier acte ont été uruguayennes.