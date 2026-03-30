Logo OM : "Il est pourri ton logo", avalanche de critiques sur la nouvelle identité de Marseille

La Provence a indiqué ce lundi 30 mars que l'OM allait changer de logo.

Marseille va connaître une nouvelle identité ces prochains jours comme annoncé par La Provence ce lundi 30 mars. L'identité actuelle, présente depuis 2004, devrait changer officiellement le 8 avril prochain lors d'un dîner de gala, selon le quotidien régional. Il s'agirait du 12e logo de l'Olympique de Marseille depuis la création du club phocéen.

Si la pression des supporters est toujours importante, leur avis est également souvent très tranché et le moins qu'on puisse dire c'est que l'image de ce nouveau logo ne plait pas à tout le monde. Si certains évoquent une certaine modernité, d'autres se posent certaines questions sur la direction que souhaite prendre le club. Pourtant, les supporters marseillais ont été sondés au moment de la conception du logo. Et le choix final n'a pas fait l'unanimité, certains n'ont d'ailleurs pas été tendres avec l'agence en charge de ce changement lors de réunions à La Commanderie. "Il est pourri ton logo", a lancé un participant. "Ils ont même pris les exemples de Peugeot et de Citroën pour nous expliquer ce changement. Je ne savais pas qu'on vendait des bagnoles..." explique un autre.

Une chose est certaine, une nouvelle ère se prépare à Marseille. Après le départ de Pablo Longoria, Franck McCourt a acté le départ de Medhi Benatia, directeur du football, à la fin de la saison. Le club est désormais à la recherche d'un "président fort" pour lancer sa nouvelle saison en août prochain.