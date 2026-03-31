Maroc - Paraguay : les Lions de l'Atlas renouent enfin avec le succès

Le Maroc a battu ce mardi le Paraguay en match amical à Bollaert (2-1). Un succès acquis avec une équipe largement remaniée autour d'un très bon Hakimi, auteur des deux passes décisives

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22:06 - Le deuxième but du Maroc (vidéo) Copie conforme du premier but, cette fois c'est Neil El Aynaoui qui est à la finition

22:00 - VICTOIRE DES MAROCAINS (2-1) Mr. Wattelier siffle la fin du match. Le Maroc s'impose face au Paraguay (2-1) grâce notamment à deux buts identiques marqués en cinq minutes juste après le retour des vestiaires. Mohamed Ouahbi, le sélectionneur des Lions de l'Atlas a eu l'occasion de voir plusieurs joueurs prometteurs qui n'ont pas intimidés par la belle ambiance du Stade Bollaert

21:59 - 90e+4' - Encore un carton Cette fois c'est Omar Alderete qui prend un avertissement pour un geste d'anti-jeu

21:57 - 92e - Six minutes du temps additionnel Il y aura six minutes du temps additionnel dans cette seconde période, on a déjà passé deux minutes

21:56 - 90e+1' - Gomez averti Le capitaine Paraguayen prend un carton jaune pour une charge irrégulière dans les airs sur El Kaabi

21:52 - 88' - Caballero réduit le score (2-1) Superbe centre de Caceres au second poteau pour Caballero, ce dernier se détâche du marquage et trompe de la tête Bounou, enfin. 2-1

21:49 - 86' - But refusé pour le Paraguay Alderete parvient à tromper Bounou suite à un coup franc mais le buteur est signalé hors jeu

21:46 - 83' - Encore du sang neuf pour le Maroc Trois autres changements pour les Marocains entrées de Karouani, Hrimat et Ezzalzouli et sorties de Salah-Edinne, Mourabet et Talbi

21:45 - Le but d'El Khannous (vidéo) Revivez en vidéo la belle action collective marocaine sur le premier but

21:43 - 78' - Bounou encore bien placé Sur une tête de Gustavo Gomez consécutif à un corner, Bounou se couche parfaitement pour capter le cuir et rassurer ses coéquipiers

21:42 - Salah-Edinne touché Le milieu marocain semble souffrir de sa cuisse droite, il ne devrait pas tarder à sortir du terrain

21:38 - 73' - Ouahbi fait rentrer plusieurs cadres On notera l'entrée côté marocain du Diaz, El Kaabi, El Ouahdi et Adli à la place de El Khannous, Rahimi, Hakimi et Gessime

21:32 - 65' - Frappe enveloppée de Gessime Très bonne incursion de Gessime sur le flanc droit il tente une frappe enveloppée mais ça passe de peu à côté du cadre

21:28 - 64' - Bonne intervention de Diop L'ancien défenseur Toulousain est idéalement placé pour dévier la frappe d'Almiron en corner

21:25 - 60' - Gill sollicité C'est autour du portier Paraguayen de se mettre en évidence avec une belle parade sur une frappe Yassine Gessime

21:24 - 60' - Bounou s'illustre encore Le portier Bounou est bien placé pour capter une frappe axiale d'Enciso

21:23 - 59' - Belle percée de Rahimi Sofiane Rahimi parvient à lancer une course sur le flanc droit mais son centre en retrait est écarté par Caceres

21:21 - 57' - Changement paraguayen Sortie du milieu Ojeda, remplacé par Magalhaes du côté de Paraguay

21:18 - 54' - DEUXIEME BUT IDENTIQUE AU PREMIER (2-0) Incroyable ! L'action du deuxième but est exactement la même que celle du premier il y'a cinq minutes. Gessime passe en aveugle pour Hakimi qui centre en retrait, cette fois c'est El Aynaoui qui trompe le portier paraguayen. 2-0 pour le Maroc