Maroc - Paraguay : les Lions de l'Atlas renouent enfin avec le succès
Le Maroc a battu ce mardi le Paraguay en match amical à Bollaert (2-1). Un succès acquis avec une équipe largement remaniée autour d'un très bon Hakimi, auteur des deux passes décisives
22:06 - Le deuxième but du Maroc (vidéo)
Copie conforme du premier but, cette fois c'est Neil El Aynaoui qui est à la finition
Neil El Aynaoui makes it two.— Goal Gallery (@Goalgallery2) March 31, 2026
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22:00 - VICTOIRE DES MAROCAINS (2-1)
Mr. Wattelier siffle la fin du match. Le Maroc s'impose face au Paraguay (2-1) grâce notamment à deux buts identiques marqués en cinq minutes juste après le retour des vestiaires. Mohamed Ouahbi, le sélectionneur des Lions de l'Atlas a eu l'occasion de voir plusieurs joueurs prometteurs qui n'ont pas intimidés par la belle ambiance du Stade Bollaert
21:59 - 90e+4' - Encore un carton
Cette fois c'est Omar Alderete qui prend un avertissement pour un geste d'anti-jeu
21:57 - 92e - Six minutes du temps additionnel
Il y aura six minutes du temps additionnel dans cette seconde période, on a déjà passé deux minutes
21:56 - 90e+1' - Gomez averti
Le capitaine Paraguayen prend un carton jaune pour une charge irrégulière dans les airs sur El Kaabi
21:52 - 88' - Caballero réduit le score (2-1)
Superbe centre de Caceres au second poteau pour Caballero, ce dernier se détâche du marquage et trompe de la tête Bounou, enfin. 2-1
21:49 - 86' - But refusé pour le Paraguay
Alderete parvient à tromper Bounou suite à un coup franc mais le buteur est signalé hors jeu
21:46 - 83' - Encore du sang neuf pour le Maroc
Trois autres changements pour les Marocains entrées de Karouani, Hrimat et Ezzalzouli et sorties de Salah-Edinne, Mourabet et Talbi
21:45 - Le but d'El Khannous (vidéo)
Revivez en vidéo la belle action collective marocaine sur le premier but
Le But du Maroc en video pic.twitter.com/sVArmGwg63— Lion Times ???????? (@LionTimes_) March 31, 2026
21:43 - 78' - Bounou encore bien placé
Sur une tête de Gustavo Gomez consécutif à un corner, Bounou se couche parfaitement pour capter le cuir et rassurer ses coéquipiers
21:42 - Salah-Edinne touché
Le milieu marocain semble souffrir de sa cuisse droite, il ne devrait pas tarder à sortir du terrain
21:38 - 73' - Ouahbi fait rentrer plusieurs cadres
On notera l'entrée côté marocain du Diaz, El Kaabi, El Ouahdi et Adli à la place de El Khannous, Rahimi, Hakimi et Gessime
21:32 - 65' - Frappe enveloppée de Gessime
Très bonne incursion de Gessime sur le flanc droit il tente une frappe enveloppée mais ça passe de peu à côté du cadre
21:28 - 64' - Bonne intervention de Diop
L'ancien défenseur Toulousain est idéalement placé pour dévier la frappe d'Almiron en corner
21:25 - 60' - Gill sollicité
C'est autour du portier Paraguayen de se mettre en évidence avec une belle parade sur une frappe Yassine Gessime
21:24 - 60' - Bounou s'illustre encore
Le portier Bounou est bien placé pour capter une frappe axiale d'Enciso
21:23 - 59' - Belle percée de Rahimi
Sofiane Rahimi parvient à lancer une course sur le flanc droit mais son centre en retrait est écarté par Caceres
21:21 - 57' - Changement paraguayen
Sortie du milieu Ojeda, remplacé par Magalhaes du côté de Paraguay
21:18 - 54' - DEUXIEME BUT IDENTIQUE AU PREMIER (2-0)
Incroyable ! L'action du deuxième but est exactement la même que celle du premier il y'a cinq minutes. Gessime passe en aveugle pour Hakimi qui centre en retrait, cette fois c'est El Aynaoui qui trompe le portier paraguayen. 2-0 pour le Maroc
21:16 - 51' - Quelques fumigènes allumés
Le public marocain allume quelque fumigènes dans les travées du stade Bollaert