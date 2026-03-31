Bosnie - Italie : face à son destin, l'enfer attend la Squadra Azzurra pour rejoindre la Coupe du monde 2026, heure et chaîne TV

Privée de Mondial depuis 2014, l'Italie affronte la Bosnie ce mardi en finale des barrages de la Coupe du monde 2026. À Zenica, la Squadra Azzurra devra s'attendre à jouer dans des conditions compliquées.

Un match qui sent la poudre. Ce mardi soir, l'Italie joue sa qualification pour la Coupe du monde 2026 face à la Bosnie-Herzégovine. Dans ce format des barrages avec une demi-finale et une finale, les deux nations ont respectivement disposé de l'Irlande du Nord (2-0) et du Pays de Galles (1-1, victoire aux TAB) pour se retrouver en Bosnie-Herzégovine, plus précisément à Zenica, à 70 kilomètres de la capitale Sarajevo. S'ils n'ont plus disputé de phase finale de Coupe du monde depuis l'édition 2014 au Brésil, les Italiens doivent s'attendre à un accueil compliqué en Bosnie. En effet, le stade Bilino-Polj est une enceinte particulière où le climat est hostile.

Réduite à 8000 spectateurs en raison d'incidents racistes lors d'une rencontre face à la Roumanie, l'enceinte sera acquise à la cause des locaux, comme l'a confirmé la légende Miralem Pjanic : "Une fois à l'intérieur, on a l'impression qu'il y a 30 000 personnes. Le stade est un peu ancien, sa structure est très différente des installations modernes. Les équipes adverses se sentiront peut-être mal à l'aise et intimidées en y entrant… Même les vestiaires sont très rustiques. La pression est énorme et le public est juste au bord du terrain. Ce sera un véritable chaos, les supporters encourageront leur équipe à tout rompre jusqu'au coup de sifflet final". Le match promet d'être haché. En effet, les Dragons sont l'équipe la plus sanctionnée dans cette campagne de qualification pour le Mondial avec 24 cartons jaunes et 145 fautes commises.

Le match a déjà commencé !

Une séquence fait polémique. Jeudi dernier, une vidéo a été dévoilée où l'on aperçoit Federico Dimarco, Sandro Tonali et d'autres joueurs de la Squadra Azzurra en train de fêter la victoire de la Bosnie face au pays de Galles aux tirs au but. Certains y ont vu un manque de respect pour la Bosnie, mais Edin Dzeko a tenu à dédramatiser la situation. "Il n'y aucun problème, je ne voulais pas non plus jouer contre l'Italie. De nos jours, avec les réseaux sociaux, il faut être vigilant, car tout peut déraper. Il faut faire attention. Nous avons tous vu ce qui s'est passé, et tout est monté en épingle, mais c'est tout à fait normal. Dimarco m'a écrit qu'il n'avait pas l'intention d'offenser qui que ce soit, et j'ai répondu : 'De quoi parle-t-on ? Il n'y a aucun problème", a confié le célèbre attaquant.

Énorme pression sur les épaules de Gennaro Gattuso

S'il avait déjà confié ressentir beaucoup de pression avant d'affronter l'Irlande du Nord pour qualifier l'Italie en Coupe du monde, le sélectionneur Gennaro Gattuso en a remis une couche face aux médias : "J'espère ne décevoir personne. (...) On a conscience que demain (mardi) on joue tellement, je le sais, mon staff le sait, mes joueurs le savent. On affronte une équipe forte avec des joueurs de qualité, des joueurs forts physiquement, il faudra une grande Italie pour réaliser le rêve de retourner à la Coupe du monde". Pour l'ancien milieu de l'AC Milan, ne pas se qualifier serait "une énorme déception, un vrai coup dur. Mais on en parlera plus tard. On n'y pense pas, ce serait perdre de l'énergie pour rien". Le vainqueur de ce barrage tombera dans le groupe B du Mondial avec le Qatar, le Canada et la Suisse.

À quelle heure débute Bosnie - Italie ?

Le coup d'envoi du barrage d'accession à la Coupe du monde 2026 opposant l'Italie à la Bosnie-Herzégovine est prévu mardi 31 mars à 20h45 à la Bilino-Polj de Zenica (Bosnie-Herzégovine). Le Français Clément Turpin sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Bosnie - Italie ?

Détenteur des droits TV des barrages de la Coupe du monde 2026, L'Équipe Live Foot diffusera le rencontre entre la Squadra Azzurra et les Lys Dorés.

Comment suivre Bosnie - Italie en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le barrage de l'Italie face à la Bosnie-Herzégovine pour accéder à la Coupe du monde 2026 sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur L'Équipe Live Foot.

Quelles sont les compositions probables de Bosnie - Italie ?

Bosnie : Vasilj (G) - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic - Tabakovic, Dzeko.

Italie : Donnarumma (G) - Calafiori, Bastoni, Mancini - Dimarco, Tonali, Locatelli, Barella, Politano - Retegui, Kean.

Quels sont les pronostics de Bosnie - Italie ?