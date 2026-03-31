DIRECT. Bosnie - Italie : carton rouge, bourde... la course au Mondial renversante, suivez le match

Privée de Mondial depuis 2014, l'Italie affronte la Bosnie ce mardi soir en finale des barrages de la Coupe du monde 2026. Suivez le match en direct.

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22:08 - Le 2-0 manqué par Kean ! (0-1, 60e) Une occasion qui pourrait coûter cher ! Après une nouvelle bourde, Moïse Kean s'échappe seul et prend de vitesse la défense bosnienne ! Seul face à Vasilj, l'attaquant italien en met trop dans sa frappe du pied droit qui passe légèrement au-dessus de la cage.

22:07 - Mancini touché (0-1, 58e) Dans la moitié de terrain bosnienne, Mancini se projette mais il est poussé par Tahirovic qui lui marche involontairement sur la cuisse. Le jeu est stoppé quelques instants.

22:05 - L'Italie tient ! (0-1, 57e) En infériorité numérique, les joueurs de la Squadra Azzurra parviennent à garder le cuir pour gratter de précieuses secondes.

22:02 - Tonali précieux (0-1, 54e) Après un mauvais contrôle, Tahirovic est contraint de commettre une faute d'anti-jeu sur Sandro Tonali qui s'échappait. Carton jaune pour le milieu bosnien.

22:00 - Domination pas récompensée (0-1, 52e) Entré en jeu à la pause, Alajbegovic fait mal à l'Italie. Le jeune ailier obtient un corner et harangue la foule.

21:59 - Le danger se rapproche (0-1, 51e) Le public bosnien donne de la voix sur cette lourde frappe d'Alajbegovic repoussée par Donnarumma.

21:57 - Attaque-défense (0-1, 49e) Sans surprise, le carton rouge de Bastoni amène les Bosniens à attaquer dans cette seconde période.

21:55 - Demirovic s'en veut ! (0-1, 47e) Quelle occasion pour la Bosnie-Herzégovine ! Demirovic plonge pour reprendre un centre rasant mais il est finalement trop court dans les six mètres transalpins.

21:55 - Palestra fait l'effort (0-1, 46e) Sur son premier ballon, Alajbegovic provoque Palestra qui tacle.

21:54 - C'est reparti ! (0-1, 46e) Manuel Locatelli lance le deuxième acte ! L'Italie est à 45 minutes de la Coupe du monde 2026.

21:52 - Plusieurs changements Avant le début de la deuxième mi-temps, Palestra prend la place de Politano pour la Squadra Azzurra. Pour la Bosnie, Kolasinac et Sunjic cèdent leurs places à Alajbegovic et à Tahirovic.

21:51 - Les joueurs de retour Le coup d'envoi de la seconde période est imminent !

21:35 - L'Italie prend une option à la pause ! (0-1) Clément Turpin siffle la mi-temps à Zenica ! L'Italie mène 1-0 grâce à un but de Moïse Kean, profitant d'une bourde de Vasilj mais devra évoluer en infériorité numérique pour la deuxième mi-temps après un carton rouge de Bastoni.

21:34 - Dernière occasion (0-1, 45+3e) Faute de Federico Dimarco sur Bajraktarevic. Dernier coup franc à venir dans ce premier acte.

21:32 - Memic encore lui (0-1, 45+2e) Centre venu de la droite et Memic gagne son duel avec Politano. Le cuir passe à droite de la cage italienne.

21:32 - Trois minutes (0-1, 45e) Trois minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps.

21:31 - Donnarumma s'impose (0-1, 45e) Tête de Katic mais Donnarumma plonge sur le ballon.

21:30 - Retegui sort (0-1, 44e) Après le carton rouge de Bastoni, Mateo Retegui laisse sa place à son compatriote défenseur Gatti.

21:27 - Bastoni exclu ! (0-1, 41e) On sentait la tension monter depuis quelques instants et ce carton rouge sorti à l'encontre de Bastoni ne va rien arranger ! Après une relance de Donnarumma, le défenseur italien est pris par la vitesse de Memic. Dernier défenseur, le joueur de l'Inter Milan laisse les siens en infériorité numérique.

21:26 - La tension monte (0-1, 40e) Les minutes se suivent et les fautes s'enchaînent sur la pelouse du Bilino-Polj.

21:24 - La Bosnie proche d'égaliser ! (0-1, 38e) Jeu dans les petits espaces entre Dedic et Bajraktarevic qui centre. Au point de penalty, Demirovic coupe la trajectoire du ballon et décroise la tête. Donnarumma était battu mais le cuir effleure le montant droit transalpin.

21:22 - Retegui sanctionné (0-1, 36e) Faute de Retegui sur Muharemovic qui a le souffle coupé.

21:21 - Memic ne cadre pas (0-1, 35e) Bien trouvé dans le dos de Mancini, Memic reprend le ballon de la tête. Il est finalement signalé hors-jeu.

21:20 - Demirovic fait faute (0-1, 34e) 5e faute commise par la Bosnie-Herzégovine depuis le coup d'envoi avec ce coup d'épaule de Demirovic sur Calafiori alors que le ballon était déjà parti.