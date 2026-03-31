Mohamed Bouhafsi : "Je sais que ça l'intéresse", le futur président de l'OM selon Daniel Riolo, qui est le journaliste ?

En quête d'un nouveau président, Marseille pourrait faire venir le journaliste Mohamed Bouhafsi.

Pablo Longoria est parti, Mehdi Benatia va également quitter le navire de l'Olympique de Marseille... Qui pour prendre le bateau qui tangue à l'OM ? Selon les mots de l'éditorialiste Daniel Riolo sur RMC, le nom de l'ancien journaliste de RMC, et désormais chroniqueur dans C à vous sur la 5, Mohamed Bouhafsi, serait en position favorable pour devenir le nouveau président de l'OM, c'est en tout cas un profil qui est étudié par Franck McCourt.

"Le nom qui circule le plus, c'est celui de Mohamed Bouhafsi", a-t-il assuré. "Un profil que moi je trouve excellent pour ce poste. D'un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connait Frank McCourt, il connait Medhi Benatia qui va partir, il connait Habib Beye si celui-ci doit rester, les joueurs, les agents… Son carnet d'adresse dans le foot et ses réseaux sont très importants. L'expérience il n'en a pas pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot n'en avait pas, comme Jean-Michel Aulas n'en avait pas, comme Charles Biétry n'en avait pas. La seule case qu'il ne coche pas dans ce que dit McCourt, c'est l'expérience. Mais il a l'expérience de diriger une aile de Mediawan, c'est plus de 100 personnes donc il est habitué à ça. Je rappelle aussi que Nasser al-Khelaïfi était un prof de tennis qui n'avait aucune expérience dans le football et qu'il ne connaissait ni Paris ni le PSG. Il n'y a aucun modèle ou profil avec des prérequis pour cette fonction. Ça n'existe pas. Je sais que ça l'intéresse, je sais que c'est l'un des objectifs de sa vie", a expliqué Dnaiel Riolo dans l'émission de l'After Foot ce lundi 30 mars.

Qui est Mohamed Bouhafsi ?

Né en 1992 à Oran en Algérie, il a grandi à Saint-Denis en région parisienne dans un environnement modeste marqué par des violences familiales, une expérience qu'il évoquera plus tard dans son livre pour sensibiliser à la maltraitance infantile. Très jeune, il est passionné de football et de médias, passé par l'école de journalisme à l'IEJ Paris, il entre dans le journalisme par la radio. À seulement 19 ans, il rejoint RMC où il se spécialise dans l'actualité du football, notamment le marché des transferts. En 2016, il devient rédacteur en chef football du groupe NextRadioTV, puis visage phare de RMC Sport et BFM TV. En 2021, Mohamed Bouhafsi quitte le journalisme sportif pour rejoindre France Télévisions, où il devient chroniqueur dans l'émission C à vous sur France 5. Il participe également à des émissions d'actualité sur France 2 et mène des interviews, notamment avec le président Emmanuel Macron. Il fonde également une société de production, N production avec notamment des documentaires engagés sur la société du football pour dénoncer notamment le racisme qui secoue ce monde.

Le livre de Mohamed Bouhafsi

Dans son livre Rêver sous les coups (paru en 2022), il revient de manière très personnelle sur son enfance à Saint-Denis. Il y raconte avoir grandi dans un climat familial extrêmement violent, marqué par les coups et la peur. Son père y est décrit comme une figure autoritaire et brutale, rendant le quotidien instable et difficile.

Le journaliste explique que cette violence a profondément marqué sa construction, mais aussi nourri une forme de résilience. L'école, puis sa passion pour le football et les médias, deviennent progressivement des échappatoires. Il évoque notamment son admiration pour les journalistes sportifs et son rêve, très jeune, de travailler dans ce milieu. Le livre met aussi en lumière le rôle déterminant de sa mère, qu'il présente comme une figure protectrice, ainsi que celui de certaines rencontres extérieures (enseignants, professionnels), qui l'ont aidé à croire en ses capacités et à se projeter ailleurs.