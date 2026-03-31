Ester Exposito interrogée sur sa relation avec Mbappé : "Je ne peux rien dire"

L'actrice espagnole a été sollicitée par les journalistes lundi 30 mars pour évoquer sa prétendue relation avec le footballeur.

Mbappé est-il en couple avec l'actrice espagnole ? Encore une fois, on aura pas la réponse, mais Ester Exposito a été interrogée par une armée de journaliste ce lundi à la sortie du concert de Rosalia pour savoir si elle était en couple avec le Français.... "Le concert? C'était bien, incroyable, spectaculaire. Ça ne pouvait pas se passer d'une autre manière", a-t-elle confié avant de voir l'intérêt des journalistes se tourner rapidement vers le footballeur.

Il faut dire que sa présence dans un loge VIP du stade Bernabeu pour le choc Real-Atlético (3-2) le 22 mars dernier a provoqué quelques rumeurs. Elle y a d'ailleurs répondu avec humour quand un journaliste lui a demandé si elle aimait le football. "La vérité est que je n'aime pas trop le football", a-t-elle déclaré dans un grand sourire en ajoutant que "le match était bien". "Quelle note vous donneriez à Mbappé ? Il a bien joué, non ? a aussi lancé un journaliste. La star de Netflix Ester Exposito a préféré répondre par un grand sourire, gênée, avant de tenter de détourner l'attention en montrant un point à l'horizon à son amie située à ses côtés. "Votre couple nous plaît beaucoup", a ajouté le journaliste. "Je ne peux rien dire", a-t-elle répondu avant d'expliquer qu'elle allait "super" bien.

Pour rappel, le capitaine de l'équipe de France qui soignait sa blessure à un genou, a été aperçu avec l'actrice dans un grand établissement parisien, mais aussi sa sortie d'un hôtel de la capitale française avec la jeune femme. Il a été également filmé en train de s'engouffrer dans une voiture à bord de laquelle l'actrice avait déjà pris place.