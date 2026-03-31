Alain Giresse : une vraie émotion avant Kosovo - Turquie

L'ancien international a été marqué par son passage avec l'équipe du Kosovo qui dispute un barrage important ce mardi 31 mars.

Ce mardi 31 mars, un barrage de la Coupe du monde va particulièrement être suivi par l'ancien international français, Alain Giresse. Le Français a été sélectionneur de l'équipe nationale du Kosovo, qui dispute la finale d'un barrage européen face à la Turquie pour rejoindre la Coupe du monde 2026.

"Ils sont en train de réaliser quelque chose d'assez exceptionnel et rare pour un pays qui est tout neuf. Chacun vit ses expériences à l'étranger à sa façon. Moi, je ne suis pas resté indifférent à ce que j'ai vécu là-bas, avec eux, alors je ne le suis pas non plus en voyant ce qu'ils sont en train de réaliser aujourd'hui" a-t-il analysé auprès de L'Equipe.

Interrogé plus précisément sur son passé de sélectionneur et sur ce qu'il avait ressenti, Alain Giresse se souvient avec une certaine nostalgie. "J'ai senti une grande implication des joueurs à porter ce maillot. Quand on prend connaissance de l'histoire du Kosovo, marqué par la guerre avant son indépendance en 2008, on comprend que représenter cette sélection, c'est fort. Il y a un attachement réel. Ils se disaient : "C'est notre pays à nous". L'ancien meneur de jeu des Girondins de Bordeaux (1970-1986), de l'Olympique de Marseille (1986-1988) et aux 47 sélections avec les Bleus a également expliqué avoir gardé certains contacts avec les joueurs dont la star de l'équipe. "Je suis retourné les voir jouer en Andorre, en octobre 2023. J'ai revu les joueurs, échangé avec certains, dont Edon Zhegrova, avec qui je suis toujours en contact."

Pour rappel, le technicien français est passé par la sélection du Kosovo en février 2022 et refermé d'un commun accord en juin 2023 avec un bilan plus qu'honorable (4 victoires, 6 nuls, 4 défaites), qui l'a profondément marqué.