Classement FIFA : l'Espagne en tête après la Coupe du monde, quelle position pour la France ?

Championne du monde, l'Espagne est désormais à la première place du classement FIFA.

L'Espagne, sacrée championne du monde 2026 en battant l'Argentine 1-0 en finale ce dimanche 19 juillet, s'empare également de la première place du classement Fifa. Les Espagnols, qui étaient deuxièmes avant le tournoi, terminent avec 1995,88 points et détrônent ainsi les Argentins au sommet du football mondial. Pour atteindre ce sommet, l'Espagne a accumulé des points en éliminant de grandes nations : 20,06 points face au Portugal, 22,45 face à la Belgique, 30,82 face à la France en demi-finale, et 30,27 face à l'Argentine en finale. Ces victoires contre des adversaires huppés ont largement contribué à l'envolée des Espagnols au classement.

Malgré leur présence en finale, les Argentins n'ont affronté que peu d'équipes bien classées, limitant ainsi leur gain de points Fifa. Hormis l'Angleterre (4e mondiale), leur adversaire le mieux classé avant la finale était la Suisse, 19e, ce qui a mécaniquement réduit la valeur de leurs victoires.

Quelle position pour la France au classement FIFA ?

Éliminée en demi-finale par l'Espagne sur une large défaite 2-0, la France conserve finalement sa troisième place mondiale, qu'elle occupait déjà au coup d'envoi du Mondial le 11 juin. Les Bleus terminent avec 1949 points, ayant notamment glané 23,11 points grâce à leur victoire face au Maroc en quarts de finale.

© FIFA

La meilleure progression au classement FIFA : la Norvège

Portée par un Erling Haaland en grande forme, la Norvège réalise le meilleur bond du classement en gagnant 12 places, passant de la 31e à la 19e position. Sa victoire historique en huitièmes de finale face au Brésil, qui lui a rapporté 33,61 points, a joué un rôle décisif dans cette progression.

Le Mexique, pays hôte, intègre le top 10 en passant de la 14e à la 10e place, tandis que la Suisse gagne cinq rangs (de la 19e à la 14e) après avoir poussé l'Argentine jusqu'aux prolongations en quarts. À l'inverse, l'Allemagne, éliminée dès les seizièmes par le Paraguay, quitte le top 10 pour la 12e place, et le Portugal recule de deux rangs à la 7e position après son élimination en huitièmes.