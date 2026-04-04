Ligue 1. Lille - Lens : impérial dans un derby électrique, le LOSC prend sa revanche et grimpe sur le podium, le résumé du match

Ce samedi soir, Lille a corrigé le Racing Club de Lens (3-0) lors de la 28e journée de Ligue 1. Avec cette large victoire dans le Derby du Nord, le LOSC monte provisoirement sur la troisième place du championnat et fait une bonne opération dans la course à la Ligue des champions.

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23:35 - Les Dogues sortent les crocs, le résumé du match Un partout, balle au centre. Ce soir, Lille a réalisé un gros coup avant le sprint final en cette fin de saison de Ligue 1. Quelques mois après avoir été corrigés à Bollaert-Delelis (3-0), les Dogues ont rendu la pareille aux Sang et Or ce samedi soir au stade Pierre Mauroy (3-0). Avec un trio offensif Haraldsson - Correia - Fernandez-Pardo, les joueurs du LOSC ont vite pris le dessus dans une entame de derby particulière. Alors qu'un énorme tifo est resté dressé jusqu'à la 10e minute de jeu avant une première interruption, Robin Risser a été le meilleur lensois, repoussant une première occasion en face-à-face d'Haraldsson (0-0, 19e) avant une reprise de volée à bout portant de Fernandez-Pardo (0-0, 26e). Avant la pause, les nombreuses insultes à caractère homophobe ont poussé François Letexier à stopper une nouvelle fois le Derby du Nord. Dans les 45 premières minutes, les Lillois ont régulièrement exploité les espaces dans le dos de la défense. Avant la pause, Fernandez-Pardo se retrouve lancé en profondeur et provoque Ganiou avant de centrer. Haraldsson est trouvé et n'a plus qu'à pousser le cuir dans les filets vides pour faire basculer le stade Pierre Mauroy (1-0, 44e). Au retour des vestiaires, les espoirs lensois sont vite enterrés. Sur une remise en retrait d'Udol, Celik et Risser ne se comprennent pas et Felix Correia profite de cette bourde pour dribbler le gardien français et marquer le but du break (2-0, 49e). Trois minutes plus tard, l'ancien ailier de Gil Vicente enroule une frappe mais Risser repousse le danger. Avant l'heure de jeu, Romain Perraud entre dans la surface et centre mais Ganiou dévie la trajectoire du cuir avec sa main. Français Letexier n'hésite pas et désigne le point de penalty. Passeur sur le premier but, Matias Fernandez-Pardo ne se fait pas prier (3-0, 58e). Jusqu'au coup de sifflet final, les hommes de Bruno Génésio n'ont jamais été dérangés par des Lensois méconnaissables ce samedi soir. Avec cette victoire, Lille réalise un gros coup en montant sur le podium du championnat de France. De leur côté, les Sang et Or laissent filer le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1.

23:30 - Des Lensois méconnaissables ! Ce soir, Lens a concédé sa plus lourde défaite de la saison sur la pelouse de Lille (3-0). Malgré un match de moins, le PSG compte désormais quatre longueurs d'avance sur son dauphin. Étouffés dès le coup d'envoi, les Sang et Or n'ont jamais eu l'occasion de sortir du pressing lillois et n'ont eu qu'une occasion franche d'Odsonne Edouard à la demi-heure de jeu sur une perte de balle de Felix Correia. Malgré les remplacements, la prestation rendue par les Lensois était bien loin de leurs standards habituels cette saison.

23:25 - Les buts en vidéo Revivez comme si vous y étiez les deux premiers buts lillois et la faute de main provoquant un penalty transformé par Matias Fernandez-Pardo dans ce Derby du Nord :

23:20 - Lens laisse filer le PSG ! Au-delà de l'aspect comptable pour le club lillois, cette victoire fait le bonheur du Paris Saint-Germain. En effet, victorieux hier à domicile contre Toulouse (3-1), les Parisiens ont désormais quatre unités d'avance sur les Sang et Or en tête de la Ligue 1.

23:16 - Scènes de liesse à Lille ! La joie est totale sur la pelouse du stade Pierre Mauroy, en témoigne ce large sourire de Bruno Génésio.

23:15 - Le gros coup des Dogues ! Avec cette belle victoire dans ce Derby du Nord, Lille monte provisoirement sur le podium du championnat de France en s'emparant de la 3e place, avec un point d'avance sur Marseille qui se déplace à Monaco demain soir.

23:10 - Le LOSC tient sa revanche Humiliés à l'aller (3-0), les Lillois ont rendu la pareille aux Sang et Or ce soir lors de la 28e journée de Ligue 1.

23:05 - Lille corrige Lens ! (3-0) C'est terminé au stade Pierre Mauroy où François Letexier siffle le coup de sifflet final ! Lille vient à bout brillamment du Racing Club de Lens et prend sa revanche (3-0). Avec ce large succès grâce à des buts d'Haraldsson, Correia et Fernandez-Pardo, le LOSC monte provisoirement sur le podium de la Ligue 1.

23:04 - Dernière occasion (3-0, 90+5e) Coup franc à venir pour Lille après un croche-pied d'Udol sur Meunier.

23:03 - Perraud imprécis (3-0, 90+3e) Omniprésent dans son couloir gauche pour sa 100e apparition en Ligue 1, Romain Perraud manque son dernier centre avant de sortir, remplacé par Verdonk.

23:00 - Cinq minutes ! (3-0, 90e) Cinq minutes de temps additionnel alors que les "olé, olé" descendent des tribunes.

22:59 - Jaune pour Mbappé (3-0, 89e) Coup de coude d'Ethan Mbappé sur Fofana qui lui vaut un carton jaune.

22:58 - Des crampes pour Bentaleb (3-0, 88e) Nabil Bentaleb va au bout de l'effort, touché par des crampes au mollet après un ballon poussé en corner.

22:54 - Des sifflets pour Thauvin (3-0, 85e) Odsonne Edouard et Florian Thauvin cèdent leurs places à Fofana et Bulatovic pour les dernières minutes.

22:53 - Giroud devancé (3-0, 83e) Bon travail de Mbappé qui trouve Perraud. Le latéral gauche centre pour Olivier Giroud qui avait armé la reprise acrobatique. Malang Sarr met finalement la tête.

22:52 - Comportement exemplaire (3-0, 82e) Udol aperçoit l'appel de Saint-Maximin mais Giroud a fait un repli défensif jusqu'à sa surface de réparation. Comportement exemplaire de l'international français.

22:49 - Fernandez-Pardo acclamé (3-0, 79e) Après un but et une passe décisive, Matias Fernandez-Pardo célèbre sa sortie. Le milieu est remplacé par Gaétan Perrin, tandis qu'Ethan Mbappé entre en jeu à la place de Mukau.

22:47 - Nouveau carton jaune (3-0, 78e) Après une récupération à la suite d'une mauvaise passe de Sotoca, Fernandez-Pardo cherche à jouer vite sur Giroud mais il est taclé en retard par Abdulhamid qui écope d'un carton jaune.

22:45 - Sotoca ne cadre pas (3-0, 75e) Bien servi par Allan Saint-Maximin, Florian Sotoca lève la tête et frappe. Ça passe au-dessus de la cage lilloise.

22:42 - Ovation à Pierre Mauroy ! (3-0, 72e) Aïssa Mandi se précipite vers le banc de touche ! L'Algérien transmet le brassard de capitaine à Benjamin André qui remplace Felix Correia. Olivier Giroud prend la place d'Haraldsson. Le milieu lillois est ovationné pour son retour de blessure.

22:38 - Edouard fait faute (3-0, 69e) Alors que Florian Sotoca est entré en jeu à la place d'Adrien Thomasson, Odsonne Edouard est sanctionné d'une faute sur Aïssa Mandi dans un duel à l'épaule.

22:37 - Ngoy intervient ! (3-0, 68e) Après un dégagement lensois, Ngoy gagne son duel et trouve Fernandez-Pardo dans la surface d'une passe surpuissante. Après un tir contré, Mukau tente sa chance mais Risser est sur la trajectoire.

22:37 - Correia se loupe (3-0, 67e) Belle attaque placée pour le LOSC ! Les passes se multiplient et Meunier laisse passer le ballon entre ses jambes. Mukau trouve Correia à l'entrée de la surface mais ça s'envole.

22:35 - André se prépare (3-0, 65e) De retour de blessure, Benjamin André rejoint Ethan Mbappé et Olivier Giroud à l'échauffement.