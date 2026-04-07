Sporting - Arsenal : grâce à un finish de folie, les Gunners s'envolent vers les demies, le résumé du match

Arsenal frappe fort. Ce mardi soir, les Gunners se sont imposés à Lisbonne contre le Sporting Portugal (0-1) en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Dans le temps additionnel, Kai Havertz a libéré le club londonien qui prend une option dans la course à la qualification pour rejoindre le dernier carré.

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23:12 - Et à la fin, c'est Arsenal qui gagne, le résumé Dans un stade José Alvalade à guichets fermés, le Sporting Portugal est tombé avec les armes dans le temps additionnel. Face au géant d'Europe Arsenal, la marche était grande mais les Leões ont répondu présent. Dès les premières minutes, les locaux prennent le dessus et touchent la barre transversale par l'intermédiaire de Maxi Araujo (0-0, 6e). Les débats s'équilibrent et Noni Madueke fait des merveilles dans son couloir. L'ailier anglais touche à son tour la barre transversale sur un corner rentrant (0-0, 15e). Si les occasions sont rares, les deux équipes s'échangent les temps-forts et rentrent aux vestiaires avec un score de parité (0-0, 45e). En seconde période, le scénario n'est pas différent. Après l'heure de jeu, Martin Zubimendi pense ouvrir le score mais un hors-jeu de Viktor Gyokeres laisse le score nul et vierge (0-0, 63e). En fin de match, le Sporting Portugal pousse mais David Raya sauve les siens sur une tête décroisée de Geny Catamo (0-0, 83e). Finalement, les Leões cèdent au début du temps additionnel. Gabriel Martinelli trouve Kai Havertz dans la surface et l'Allemand a le temps de contrôler avant de tromper Rui Silva (0-1, 90+1e). Arsenal l'emporte (1-0) et fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions.

23:06 - Le but en vidéo Revivez dans les conditions du direct le seul but du match de Kai Havertz :

23:00 - Match retour mercredi Les deux équipes vont déjà se retrouver ! Mercredi prochain à 21h, le Sporting Portugal tentera de créer un exploit XXL à l'Emirates Stadium lors des quarts de finale retour de la Ligue des champions.

22:56 - Arsenal prend une option pour la qualification ! (0-1) C'est terminé au stade José Alvalade de Lisbonne où le Sporting Portugal s'incline 1-0 contre Arsenal après un but dans le temps additionnel de Kai Havertz.

22:52 - Havertz crucifie le Sporting ! (0-1, 90+1e) Un but qui fait mal au Sporting ! Servi dans son couloir, Gabriel Martinelli repique vers le centre et adresse un ballon pour Kai Haverez qui contrôle au point de penalty avant de tromper facilement Rui Silva.

22:51 - Deux minutes (0-0, 90e) Deux minutes de temps additionnel dans cette deuxième période.

22:49 - Raya, toujours lui (0-0, 88e) Contre-attaque du Sporting mais Geny frappe du pied droit. Raya se couche sur le ballon et résiste à la course de Luis Suarez qui a poussé le ballon.

22:46 - Martinelli frappe fort (0-0, 85e) Frappe flottante de Gabriel Martinelli et Rui Silva capte en deux temps.

22:44 - Raya tient la "maison" (0-0, 83e) Quelle opportunité pour le Sporting Portugal ! Fresneda trouve Suarez qui enrhume Calafiori avant de centrer. Geny Catamo plonge et croise sa tête mais Raya détourne en corner sur sa ligne.

22:41 - Les fautes s'enchaînent (0-0, 80e) Succession de fautes de Maxi Araujo sur le jeune Max Dowman.

22:40 - Gonçalves remplacé (0-0, 79e) Choix offensif pour Rui Borges qui passe en 4-4-2 : le jeune Rafael Nel entre en jeu à la place de Pedro Gonçalves.

22:39 - Tir trop croisé (0-0, 78e) Servi dans la surface, Geny Catamo ferme son pied et frappe au premier poteau. Ce n'est pas cadré.

22:38 - Comme un seul homme (0-0, 77e) Nouveau duel entre Diomandé et Gyokeres. Les supporters présents à José Alvalade font signe au Suédois de se relever.

22:36 - Double changement (0-0, 76e) Pour ce dernier quart d'heure, les deux ailiers Noni Madueke et Leandro Trossard cèdent leurs places au phénomène Max Dowman et à Gabriel Martinelli.

22:35 - Madueke ne trouve personne (0-0, 74e) Seul joueur d'Arsenal à faire des différences ce soir, Noni Madueke veut chercher Trossard mais le Belge est trop court.

22:34 - Gyokeres en sourit (0-0, 73e) Dégagement des Gunners et Diomandé fait faute sur Gyokeres qui sourit après ce duel.

22:33 - Catamo joue mal (0-0, 72e) Dégagement manqué de Gabriel qui profite à Trincao. Décalé, Catamo ne sert pas Fresneda et centre directement sur Ben White qui dégage.

22:32 - Odegaard sort (0-0, 70e) De retour de blessure, Martin Odegaard cède sa place à Kai Havertz.

22:31 - Gonçalves touché (0-0, 70e) Involontairement, Declan Rice heurte Pedro Gonçalves qui se plaint d'une béquille.

22:30 - Les Gunners poussent (0-0, 69e) Les sorties de balle du Sporting Portugal sont de plus en plus compliquées.

22:28 - Gyokeres cadenassé (0-0, 67e) Premier ballon dans la surface pour Viktor Gyokeres. Après une perte de balle évitable de Maxi Araujo, le Suédois frappe devant deux adversaires mais ça termine sur Rui Silva.

22:26 - Suarez sanctionné (0-0, 65e) Au pressing sur Calafiori, Luis Suarez heurte violemment l'Italien et fait faute.

22:25 - But d'Arsenal refusé ! (0-0, 64e) Le Sporting Portugal s'en sort bien ! Face au but adverse, Gabriel trouve Gyokeres d'une passe aveugle. L'attaquant remise en retrait jusqu'à Martin Zubimendi qui frappe en première intention. Rui Silva est pris par la trajectoire avant que Daniel Siebert siffle un hors-jeu du Suédois.

22:23 - Bragança entre en jeu (0-0, 62e) Le jeune João Simões cède sa place à Daniel Bragança.