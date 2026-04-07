Sporting - Arsenal : "Ne pas paniquer"... Décimés, les Gunners veulent éviter le piège au Portugal, heure et chaîne TV

Ce mardi soir, Arsenal se déplace à Lisbonne pour affronter le Sporting Portugal en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Pour cette affiche, Mikel Arteta doit faire sans son couloir droit, Timber et Saka.

Les vieux démons d'Arsenal reviennent à la surface ? Impérial jusqu'à présent, le club londonien vient de concéder deux défaites d'affilée pour la première fois de la saison dont une élimination précoce face à Southampton, pensionnaires de deuxième division en Coupe d'Angleterre. Avant la trêve internationale, les Gunners avaient été battu par Manchester City (2-0) en finale de la Coupe de la Ligue. Ce mardi soir, Mikel Arteta et ses hommes font leur retour en Ligue des champions avec un déplacement au Portugal pour défier le Sporting qui a renversé le club de Bodo/Glimt au tour précédent. Une affiche durant laquelle l'entraîneur d'Arsenal devra compter sans son couloir droit puisque Bukayo Saka et Jurriën Timber sont forfaits pour ce match aller. "Ils ne sont pas encore prêts. Voyons voir. Avec un peu de chance, ils seront prêts pour ce week-end si tout se passe bien. Ce serait un énorme coup de pouce, car ces derniers jours, nous avons perdu tellement de joueurs importants. Et c'est quelque chose qu'il faut changer immédiatement", a souligné Mikel Arteta en conférence de presse.

Néanmoins, ce match aller a tout du match piège. Si l'ancien adjoint de Pep Guardiola a décrit l'état d'esprit de son groupe comme "plus affamé que jamais, très excité et très motivé", le gardien David Raya ne veut pas s'enflammer : "Il y aura des discussions à propos de ces deux défaites, mais nous devons y voir une occasion de montrer quelle équipe nous sommes et ce que nous voulons. Demain (mardi), c'est un énorme rendez-vous, nous savons que ce sera difficile, mais cette équipe est prête à tout". "Je pense que ce qu'il faut faire est clair: au lieu de paniquer, comprendre pourquoi c'est arrivé et apporter de la clarté. Une fois que vous analysez cela et que vous l'acceptez, il faut devenir meilleur, c'est tout. C'est ce que nous devons faire", a ajouté Mikel Arteta.

Le Sporting opposé à "une bête blessée"

Après avoir renversé le club surprenant de Bodo/Glimt pour rallier les quarts de finale, le Sporting Portugal se heurte ce samedi soir à l'un des prétendants à la victoire finale en Ligue des champions. Les Leões veulent créer l'exploit à la maison face à une équipe qui sera retrouver ses principes pour l'emporter comme l'a affirmé l'entraîneur Rui Borges : "Ils veulent jouer les premiers rôles sur tous les tableaux. Ils seront comme une bête blessée demain. Ils seront plus concentrés, plus déterminés à démontrer leurs qualités collectives et individuelles. Honnêtement, je pense que le fait qu'ils aient manqué leurs deux dernières sorties va nous compliquer la tâche". Si la confrontation sur le papier penche en faveur des Gunners, le Portugais a ajouté que son rival anglais devra s'employer pour rejoindre le dernier carré : "Mais Arsenal se heurtera à une équipe extrêmement motivée. Nous sommes convaincus de pouvoir réaliser quelque chose d'extraordinaire demain, quelque chose d'inédit dans l'histoire du Sporting".

À quelle heure débute Sporting - Arsenal ?

Le coup d'envoi du quart de finale aller de la Ligue des champions opposant le Sporting Portugal à Arsenal est prévu mardi 7 avril à 21h00 au Stade José Alvalade de Lisbonne (Portugal). L'Allemand Daniel Siebert sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Sporting - Arsenal ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+Sport diffusera la rencontre aller des quarts de finale entre le club portugais et les premiers du championnat anglais.

Comment suivre Sporting - Arsenal en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le quart de finale aller de la Ligue des champions entre les Leões et les Gunners sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Sporting - Arsenal ?

Sporting : R.Silva (G) - Araujo, Inácio, Quaresma, Ivan Fresneda - Morita, Hjulmand, P.Goncalves - Trincao, Catamo, L.Suárez.

R.Silva (G) - Araujo, Inácio, Quaresma, Ivan Fresneda - Morita, Hjulmand, P.Goncalves - Trincao, Catamo, L.Suárez. Arsenal : Raya (G) - Hincapié, Saliba, Gabriel, White - Rice, Zubimendi, Trossard - Havertz, Gyökeres, Madueke.

Quels sont les pronostics de Sporting - Arsenal ?