PSG - Toulouse : Dembélé porte Paris avant Liverpool, le résumé

Porté par un grand Dembélé, le PSG s'est imposé face au TFC (3-1), ce vendredi au Parc des Princes lors de la 28e journée de Ligue 1, avant de recevoir Liverpool la semaine prochaine en Ligue des champions. Découvrez le résumé du match.

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22:59 - Le résumé: le PSG remercie Dembélé On pouvait en douter avant le match, mais force est de constater que le PSG a pris très au sérieux la venue du TFC à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1. Coincée entre une trêve internationale et la venue de Liverpool en Ligue des champions la semaine prochaine, cette rencontre aurait pu devenir un piège pour les joueurs de Luis Enrique. Mais malgré une équipe remaniée au coup d'envoi, avec notamment Beraldo titulaire au milieu, les Parisiens ont réalisé un match de haut niveau pour s'imposer face aux Toulousains (3-1). Ils peuvent notamment remercier Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé en première période. L'attaquant parisien a d'abord illuminé le Parc d'une volée fantastique, avant de conclure de près sur un corner (23e et 33e). Mais deux erreurs de Safonov, inhabituellement fébrile, ont permis au TFC de revenir momentanément dans la rencontre via Nicolaisen (27e), à la suite d'un corner également. Mais en deuxième période, malgré l'attentisme des Parisiens, jamais les Toulousains ne parviendront à inquiéter réellement le gardien russe de Paris. Et c'est finalement le super-sub Gonçalo Ramos qui tuera tout suspense d'une frappe inspirée en deuxième période (90e+2). Un succès qui permet au PSG de reprendre provisoirement quatre points d'avance sur Lens en tête de la Ligue 1, avant le match des Lensois à Lille samedi. De quoi aussi prendre confiance avant la double confrontation contre Liverpool en Ligue des champions.

22:53 - Le PSG va faire une pause en L1 Avec le report de son match en Ligue 1 contre Lens, initialement prévu le week-end prochain mais reporté au 13 mai, le PSG ne rejouera en Ligue 1 qu'après sa double confrontation contre Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions. Ce sera contre Nantes, le mercredi 22 mai (19 heures). Le TFC affrontera de son côté Lille la semaine prochaine, puis Lens la journée suivante.

22:48 - L'incroyable volée de Dembélé en vidéo Ousmane Dembélé a été l'homme fort du PSG dans cette rencontre face au TFC (3-1). Le Ballon d'or 2025 a inscrit deux buts en 10 minutes lors de la première période (23e et 33e). Et son premier, une volée extraordinaire du pied gauche à l'entrée de la surface en première intention, est une merveille et est à retrouver en vidéo ci-dessous.

22:42 - Le PSG reprend 4 points d'avance sur Lens Grâce à ce succès devant le TFC en ouverture de la 28e journée de Ligue 1 (3-1), le PSG reprend provisoirement 4 points d'avance en tête du classement sur le RC Lens. Les Lensois seront donc encore plus sous pression de réussir un bon résultat, ce samedi lors du derby sur la pelouse de Lille (21h05).

22:37 - C'est terminé ! Le PSG s'impose contre le TFC (3-1) C'est terminé au Parc des Princes ! Le PSG a assuré face au TFC (3-1), ce vendredi soir en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, grâce à des buts signés Dembélé (23e et 33e) et Ramos (90e+2). Nicolaisen est l'unique buteur côté toulousain (27e).

22:35 - BUT ! Ramos marque pour le PSG (3-1) Le PSG fait le break dans le temps additionnel grâce à Gonçalo Ramos ! Après un ballon repoussé par la défense toulousaine suite à un coup franc lointain, Nuno Mendes repart de l'avant et décale son compatriote sur le côté. Ramos surprend tout le monde, y compris Restes, en frappant en première intention en pivot de loin. Le ballon rentre avec l'aide du poteau, 3-1 pour le PSG !

22:32 - Trois minutes de temps additionnel M. Wattellier accorde trois minute de temps additionnel dans cette seconde période entre le PSG et le TFC (2-1), où rien n'est encore fait.

22:29 - PSG: Ramos entre en jeu Luis Enrique effectue lui aussi un changement dans cette fin de match. Désiré Doué laisse sa place à Gonçalo Ramos.

22:26 - Première apparition en L1 pour Azizi Carles Martinez Novell a fait le pari de lancer Ilyas Azizi ce soir au Parc des Princes pour sa grande première en Ligue 1. L'attaquant toulousain est âgé de 17 ans seulement.

22:25 - TFC: Martinez Novell fait trois changements L'entraîneur du TFC Carles Martinez Novell effectue trois changements d'un coup pour tenter d'égaliser dans cette fin de match. Casseres, Sidibé et Emersonn sont respectivement remplacés par Sauer, Azizi et Russel-Rowe.

22:22 - Restes anticipe bien Lancé dans la profondeur à nouveau, Nuno Mendes n'est cette fois pas du tout hors-jeu mais il manque un peu son contrôle et cela permet à Restes, qui avait parfaitement anticipé, de s'emparer du ballon loin de son but.

22:20 - Mendes se rate complètement Lancé en profondeur dans le dos de la défense du TFC, Nuno Mendes sprinte pour centrer en direction de Doué seul dans la surface mais le Portugais manque complètement son centre. Avant d'être finalement signalé hors-jeu.

22:17 - Nouvelle erreur de Safonov Décidément, Safonov ne réussit pas un grand match ce soir contre le TFC. Sur une relance anodine, le gardien russe manque son geste et envoie le ballon sur Dönnum. Derrière, le milieu offensif toulousain se précipite pour frapper et ne cadre pas.

22:16 - Nuno Mendes joue ailier gauche On l'a déjà aperçu quelques fois cette saison, mais Nuno Mendes est entré à la place de Kvaratskhelia pour jouer au poste d'ailier gauche, lui qui est normalement latéral.

22:14 - 20 minutes à jouer entre le PSG et le TFC Il reste encore 20 minutes à jouer au Parc des Princes, et le PSG n'a pas encore réussi à faire le break dans cette rencontre face au TFC. Les Parisiens s'exposent à une fin de match tendue.

22:11 - PSG: Luis Enrique fait deux changements Nouveaux changements du côté du PSG. Kvaratskhelia et Beraldo sont remplacés respectivement par Nuno Mendes et Vitinha.

22:09 - TFC: Methalie remplacé Premier changement pour le TFC. Methalie, qui faisait son retour à la compétition ce soir dans son côté gauche, est remplacé par Kamanzi.

22:06 - Restes parfait sur sa ligne ! Sur un coup franc lointain joué dans la surface par les Parisiens, le ballon revient sur Pacho qui peut frapper de près mais Restes détourne de la poitrine. Zabarnyi reprend à son tour mais le jeune gardien toulousain capte le cuir ! Avant de relancer proprement sur Gboho.

22:03 - PSG: Neves entre en jeu Premier changement dans cette rencontre, du côté du PSG. Joao Neves remplace Kang-in Lee pour la dernière demi-heure.

22:00 - Zaïre-Emery impérial devant Methalie Au duel avec le puissant Methalie dans la surface parisienne, Zaïre-Emery ne se cache pas et gagne son duel avec autorité, tout en évitant de concéder un corner.

21:57 - But refusé à Dembélé ! Ousmane Dembélé passe tout près du triplé ! Sur un corner, le ballon est à nouveau dévié au premier poteau et le Ballon d'or 2025 marque dans la même position que tout à l'heure, mais il est cette fois en position de hors-jeu. Le but est logiquement refusé.

21:53 - Toulouse ambitieux Comme en première période, les Toulousains pressent très haut mais cela n'inquiète pas pour l'instant les Parisiens, qui se sortent du pressing avec aisance.

21:50 - Aucun changement à la pause Les deux entraîneurs espagnols de cette rencontre entre le PSG et le TFC, Luis Enrique et Carles Martinez Novell, n'ont pas effectué de changement durant la mi-temps.

21:48 - C'est reparti entre le PSG et le TFC ! M. Wattellier siffle le début de la seconde période au Parc des Princes entre le PSG et le TFC ! Les Parisiens, qui mènent pour l'instant (2-1), engagent pour ces 45 dernières minutes et envoient, comme toujours, le ballon en touche dans le camp toulousain.