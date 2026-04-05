Monaco - Marseille : l'OM coule, Balogun brille, le résumé

L'AS Monaco s'est imposé contre l'Olympique de Marseille (2-1), ce dimanche lors de la 28e journée de Ligue 1, grâce notamment à un but génial de Balogun. Découvrez le résumé de la rencontre.

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23:04 - Le résumé: Monaco poursuit sa marche en avant Équipe la plus en forme des cinq grands championnats avec une série de six victoires consécutives en cours avant la réception de l'OM ce dimanche soir en Ligue 1 pour la 28e journée, l'AS Monaco a porté sa série à sept en s'imposant au terme d'un match disputé au Louis-II (2-1). Sur un petit nuage, les Monégasques ont pu compter sur un grand gardien pour venir à bout de l'OM, Lukas Hradecky. Le portier finlandais a tout repoussé, ou presque, puisqu'il a fini par craquer devant Amine Gouiri dans les dernières minutes (2-1, 84e). Mais, à ce moment du match, l'OM comptait déjà deux buts de retard et n'aura pas réussi à égaliser, malgré de belles opportunités dans le temps additionnel pour Medina et Aubameyang (90e+2). Auparavant, l'AS Monaco avait pris l'avantage par l'intermédiaire de Golovin (1-0, 59e) avant que Balogun n'illumine la soirée d'un piqué exceptionnel pour faire le break en contre-attaque (2-0, 74e). Plus réalise des deux côtés du terrain, l'AS Monaco revient au classement à hauteur de l'OM, qui enchaîne une deuxième défaite consécutivement. La lutte pour l'Europe s'annonce passionnante dans cette fin de saison.

22:54 - Le but exceptionnel de Balogun en vidéo L'attaquant de Monaco Folarin Balogun a inscrit l'un des buts de la saison en Ligue 1 ce soir face à Marseille. Son petit ballon piqué par-dessus Rulli va rester dans les annales du championnat de France. À (re)découvrir en vidéo ci-dessous :

22:48 - La course à la Ligue des champions relancée Ce succès de l'AS Monaco contre Marseille (2-1) relance totalement la course à la troisième place, directement qualificative pour les phases de poules de la Ligue des champions la saison prochaine. L'OM cède cette troisième place pour un point à Lille, vainqueur de Lens samedi (3-0), et voir l'ASM revenir à égalité. Lyon est à un point de ce duo à la 6e place, et Rennes (7e) à deux longueurs.

22:42 - C'est terminé ! Monaco s'offre Marseille (2-1) C'est terminé au Louis-II ! L'AS Monaco signe une septième victoire consécutive en Ligue 1 contre l'OM (2-1), ce dimanche en clôture de la 28e journée de L1. Golovin (59e) et Balogun (74e) ont marqué pour l'ASM, alors que Gouiri a réduit l'écart en fin de match (85e).

22:42 - C'est terminé ! Monaco s'offre Marseille (2-1) C'est terminé au Louis-II ! L'AS Monaco signe une septième victoire consécutive en Ligue 1 contre l'OM (2-1), ce dimanche en clôture de la 28e journée de L1. Golovin (59e) et Balogun (74e) ont marqué pour l'ASM, alors que Gouiri a réduit l'écart en fin de match (85e).

22:38 - Adingra manque le but vide ! Lancé parfaitement dans la profondeur, Adingra se présente seul face à Rulli et évite le gardien argentin en partant vers l'extérieur avant de frapper mais il ne redresse pas assez la trajectoire du ballon et ne trouve que le petit filet extérieur.

22:36 - Hradecky et Teze sauvent Monaco ! Quelles occasions pour l'OM ! Sur un coup franc éloigné, Gouiri trouve Medina dans la surface et l'Argentin dévie le ballon mais Hradecky détourne d'une main ferme. Sur le corner qui suit, Aubameyang reprend au deuxième poteau comme il peut après une déviation au premier poteau mais Teze sauve sur sa ligne...

22:35 - Six minutes de temps additionnel M. Turpin accorde six minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre l'AS Monaco et l'OM.

22:34 - OM: Beye fait deux changements L'entraîneur de l'OM Habib Beye effectue ses derniers changements. Emerson et Abdelli remplacent respectivement Weah et Hojbjerg.

22:32 - Balerdi averti par M. Turpin Balerdi écope d'un carton jaune logique pour une faute très grossière le long de la ligne de touche sur Krépin Diatta. L'Argentin ne proteste même pas.

22:31 - BUT ! Gouiri relance l'OM (2-1) L'OM reprend espoir dans cette fin de match ! Bien servi dans la surface, Amine Gouiri a un peu de réussite dans son dribble devant Kehrer et se présente face à Hradecky, qu'il parvient cette fois à tromper. Monaco n'a plus qu'un but d'avance à cinq minutes de la fin du temps règlementaire (2-1).

22:29 - Monaco: Balogun et Akliouche remplacé Nouveaux changements du côté de l'AS Monaco. Balogun et Akliouche sont remplacés respectivement par Biereth et Adingra.

22:28 - Zakaria frappe au-dessus ! Après un nouveau contre bien négocié par les Monégasques, l'action se termine par une frappe de Zakaria sur un centre en retrait mais le ballon passe au-dessus du but de Rulli !

22:27 - L'OM a pris un coup sur la tête Le but inscrit par Folarin Balogun a fait très mal aux Marseillais, qui poussaient pour revenir à ce moment de la rencontre.

22:24 - Balerdi s'illustre déjà A peine entré sur la pelouse, Balerdi s'illustre de la mauvaise manière en mettant un petit coup dans le dos à Balogun sur un duel qui se déroulait loin du ballon.

22:22 - OM: Egan-Riley doit céder sa place Blessé sur l'action du deuxième but monégasque, Egan-Riley ne peut pas continuer et est remplacé par Balerdi du côté de l'OM.

22:20 - Monaco: Fati entre en jeu Dans la foulée de ce but inscrit par Balogun, deuxième changement du côté de Monaco. Ansu Fati remplace Golovin, premier buteur du match.

22:19 - BUT ! Balogun inscrit un but génial (2-0) L'AS Monaco fait le break dans cette rencontre ! Sur un ballon dégagé par la défense de Monaco, Benjamin Pavard se rate complètement et envoie Balogun en profondeur. L'attaquant américain résiste à Egan-Riley avant de pénétrer dans la surface. Dans un angle fermé, il lobe parfaitement Rulli d'un subtil ballon piqué qui retombe parfaitement dans le petit filet opposé. C'est superbe et ça fait 2-0 pour Monaco !

22:18 - OM: Nwaneri entre en jeu Premier changement du côté de l'OM. Ethan Nwaneri entre à la place de Hamed Junior Traoré pour les 20 dernières minutes de la rencontre.

22:17 - Timber de loin ! Amine Gouiri se charge encore de frapper ce coup franc mais feinte le centre pour jouer court. Le ballon arrive jusqu'à Timber aux 25 mètres dans l'axe. Le Néerlandais déclenche un tir puissant mais Hradecky détourne !

22:14 - Carton jaune pour Kehrer Thilo Kehrer écope d'un carton jaune pour un tacle en retard sur Igor Paixão en bout de course, juste avant la surface de l'OM complètement sur la gauche.

22:11 - Hojbjerg prend sa chance ! D'une frappe puissante en bout de course, Pierre-Emile Hojbjerg met à contribution Hradecky mais le portier finlandais détourne bien la tentative du capitaine de l'OM.

22:10 - Monaco: Bamba et Diatta entrent en jeu Premiers changement sdans cette rencontre. Aladji Bamba remplace Mamadou Coulibaly du côté de l'AS Monaco, alors que Krépin Diatta prend la place de Christian Mawissa.

22:08 - Paixão frappe de loin Après avoir repiqué dans l'axe depuis son aile gauche, Igor Paixão déclenche un tir puissant mais Hradecky capte facilement le ballon.