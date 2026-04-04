Atlético - Barcelone : le Barça bat l'Atlético (2-1) et profite du faux pas du Real, le résumé du match

Le FC Barcelone a battu l'Atlético (2-1) en profitant de circonstances favorables, lui permettant de prendre une avance confortable sur son dauphin, le Real Madrid, à huit journées de la fin.

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23:55 - Merci à tous ! Merci de nous avoir suivi pour cette rencontre passionnante entre l'Atlético et le FC Barcelone et remportée sur le gong par les Blaugranas 2-1. À très vite sur d'autres live !

23:45 - Le calendrier de la double confrontation Si vous en avez pas eu assez, vous pourrez retrouver ces deux équipes assez rapidement puisqu'elles s'affrontent de nouveau mercredi. L'enjeu sera toutefois tout autre. Les deux formations vont se disputer une place dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Le Blaugranas accueilleront les Rojiblancos mercredi 8 avril au Camp Nou. Le retour se déroulera au Metropolitano Stadium le mardi 14 avril.

23:35 - Le résumé de la rencontre Ce match a été très intense sur le plan émotionnel. Au total, 11 cartons ont été distribués au cours de cette rencontre de la 30e journée de Liga dont un carton rouge donné avant la mi-temps. Cette première période a juste avant cette exclusion, été marquée par deux buts : le premier en faveur de l'Atlético avec Simeone, puis un second avec Rashford qui a permis au FC Barcelone de revenir 3 minutes après, dans la partie. La deuxième mi-temps a démarré sur les chapeaux de roue avec un carton rouge 2e carton rouge donné par l'arbitre contre Martin. Cette sanction aurait dû rééquilibrer numériquement les deux formations. Néanmoins Mr Busquets s'est rétracté et est revenu sur sa décision alors que la semelle du joueur catalan méritait en effet un rouge. Diminué toute la deuxième période, les Madrilènes ont tenté tant bien que mal de résister aux attaques barcelonaises. Mais la chance a eu raison de la formation de Diego Simeone qui a cédé un but après qu'un ballon ait rebondi miraculeusement sur Lewandowski. Les Blaugranas ont fini par s'imposer 2-1 et ont pris une sérieuse option sur le titre !

23:24 - Quelle réaction pour l'Atlético ? L'Atlético va devoir oublier ce revers assez vite car dès mercredi, ils se retrouveront de nouveau face aux Catalans. Seront-ils revanchards ? Réponse dans quatre jour sur la pelouse du Camp Nou lors du quart de finale de la Ligue des Champions.

23:17 - Le bel après-midi du Barça Les Catalans ont clairement profité de la contre performance du Real Madrid défait 2-1 face à Majorque. Les Barcelonais ont également pris un avantage psychologique et physique sur son futur adversaire européen, l'Atlético Madrid. Les Madrilènes à 10 contre 11 ont laissé des plumes.

23:14 - L'Atlético perd du terrain sur Villarreal Si Villarreal n'a pas encore joué son match ce week-end, les joueurs de l'Atlético donnent clairement l'opportunité aux "Groguets" de prendre une légère avance dans la course au podium.

23:09 - Le Barca met le Real à 7 points Conséquence direct de ce résultat, le FC Barcelone est désormais un solide leader avec 7 points d'avance sur son rival historique, le Real Madrid.

23:03 - Fin du match ! Le FC Barcelone s'impose 2 à 1 contre l'Atlético Madrid au terme d'un match très animé mais peut-être décisive dans la course au titre.

23:00 - Diego Simeone aussi averti Diego Simeone, pas en jeu, a voulu prendre le ballon à Ferran. L'arbitre se précipite pour lui asséner un carton jaune.

23:00 - Seidu reçoit un jaune Le très jeune Seidu prend un jaune pour un geste violent.

22:59 - 6 minutes de temps additionnel Après les nombreuses interruptions de jeu, les arbitres ont décidé d'accorder 6 minutes de temps de jeu en plus.

22:58 - 12e réalisation de Lewandowski Lewandowski marque ainsi son 12e but cette saison en Liga.

22:54 - But de Lewandowski ! Lewandowski marque un but chanceux avec un ballon qui revient simplement sur lui. Le Polonais a le réflexe de rentrer ses bras et ses mains. Mais le FC Barcelone se réjouit de ce but importantissime pour le Championnat (2-1).

22:52 - Sorloth n'exploite pas l'occasion Le ballon échappe des pieds de Sorloth qui aurait pu avoir un face à face avec Garcia.

22:50 - Musso se jette au sol Le gardien de l'Atlético assure et capte le ballon au sol après la tentative de l'extérieur du pied droit de Ferran qui était à l'intérieur de la surface. Celui-ci a reçu un ballon intéressant. Mais il aurait dû jouer en une touche de balle et frappé en première intention surtout lorsque l'espace est réduit en raison de la forte présence de joueurs adverses.

22:48 - Nouvel hors jeu sifflé contre le Barça Les Catalans tentent de trouver la faille face à cette défense madrilène. Une faille semblait avoir été trouvé dans un petit espace. Jules Koundé a cependant été signalé hors jeu sur le flanc droit du terrain.

22:47 - Tous les Madrilènes dans la surface Plus que 10 minutes avant le coup de sifflet final et les Colchoneros font clairement bloc ensemble.

22:45 - Gavi et Lewandowski font leur entrée Rashford sort et se fait remplacer par Robert Lewandowski alors que Gavi a pris la place d'Éric Garcia. Hansi Flick veut clairement gagner cette rencontre.

22:44 - Hors jeu de Rashford Drapeau levé et heureusement, parce que cette occasion de Barcelone était énorme.

22:42 - 76e minute de jeu Toujours 1-1 à 15 minutes de la fin du match. Les Madrilènes sont tout de même en train de souffrir à 10 contre 11.

22:37 - Musso met en échec Ferran Musso parvient à arrêter la frappe de Ferran qui a été superbement servi par Olmo !

22:34 - Taufik Seidu entre en jeu à 18 ans Taufik Seidu remplace l'ancien barcelonais Clément Lenglet. Il s'agit là, pour le joueur formé à l'Atlético, de ses débuts professionnels !

22:32 - Ferran voit sa frappe stoppée Ferran a ouvert son pied dans une position délicate et Musso attentif a boxé ce ballon hors de sa surface.

22:31 - Cancelo contré Le ballon a été dévié en corner après la tentative du gauche de Cancelo.