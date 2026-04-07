DIRECT. Real - Bayern : Mbappé répond à Kane dans un festival de buts... suivez le match

C'est parti au Santiago-Bernabéu ! Dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, ce mardi 7 avril, le Bayern Munich mène face au Real Madrid grâce à Luis Diaz et à Harry Kane (1-2). Kylian Mbappé a réduit l'écart.

Real Madrid 1 : 2 Bayern Munich

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22:52 - Malgré un grand Mbappé, Madrid perd la première manche face au Bayern Munich (1-2) Dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, ce mardi 7 avril, le Bayern, à Santiago-Bernabéu, a maîtrisé le Real Madrid (1-2). En fin de première période, Luis Diaz, sur une offrande de Gnabry, a parfaitement ouvert son pied au point de pénalty (0-1, 42e). Au retour des vestiaires, depuis l’entrée de la surface de réparation, Kane, parfaitement servi par Olise, a placé le ballon dans le petit filet (0-2, 46e). En fin de partie, Kylian Mbappé a repris un centre parfait d’Alexander-Arnold pour relancer le suspense en vue de la manche retour dans une semaine (1-2, 74e). 22:50 - Le Bayern fait deux changements (90e+3) Pavlovic et Luis Diaz quittent la pelouse. Bischof et Goretzka entrent en jeu. 22:48 - Le temps additionnel est connu (90e) Il y aura quatre minutes en plus dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. 22:45 - Musiala manque une grosse occasion (89e) Servi en retrait sur une remise de Davies, Musiala, à dix mètres du but, croise trop sa tentative. 22:44 - On entre dans les cinq dernières minutes (85e) Musiala écope d'un carton jaune pour un tacle appuyé sur Brahim Diaz. 22:41 - Neuer fait barrage à Vinicius ! (83e) Lancé dans la profondeur par Mbappé, le Brésilien, dans un angle fermé, a tenté un tir en force. Le gardien du Bayern Munich réalise son huitième arrêt dans ce choc. 22:39 - Neuer est averti (82e) Le gardien du Bayern Munich a mis trop de temps à jouer un coup franc. Ce n'était pas au goût de Michael Oliver. 22:37 - Neuer arrête un tir de Brahim Diaz (80e) Le gardien du Bayern Munich était bien placé sur un tir lointain de l'ailier du Real Madrid. 22:36 - Le Real Madrid pousse (77e) L'ambiance est incandescente au Santiago-Bernabéu ! Le Real Madrid fait le siège du but du Bayern Munich ! 22:31 - BUUUUUUUT POUR LE REAL MADRID DE MBAPPÉ ! (74e) À cinq mètres du but, Kylian Mbappé pousse dans la cage du Bayern Munich un centre parfait d'Alexander-Arnold ! Il n'y a plus qu'un but d'écart ! 22:30 - Le Real Madrid réalise un changement (72e) Arda Guler cède sa place à Brahim Diaz. Kylian Mbappé s'est relevé, et il semble prêt à reprendre sa place dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. 22:29 - Tah reçoit un carton jaune (71e) Le défenseur du FC Bayern a mis son pied sur le tendon d'Achille de Mbappé. L'avertissement est logique. Le star française reste au sol. 22:28 - Le Bayern Munich fait deux changements (69e) Musiala et Davies entrent en jeu. Gnabry, passeur décisif, et Laimer quittent la pelouse. 22:27 - Mbappé manque le cadre (68e) À la suite d'un une-deux avec Vinicius, Mbappé, dans un angle fermé, a tenté d'ouvrir son pied droit. Le ballon n'est pas assez enroulé, et passe à côté du but gardé par le Bayern Munich. 22:23 - Quel exploit de Neuer devant Mbappé ! (66e) À 18 mètres du but, Mbappé fait le geste juste en croisant sa tentative, au sol. Le portier du Bayern Munich est allé vite sur le gazon pour repousser la tentative. Le ballon a effleuré le montant droit. LIRE PLUS

Le match Real - Bayern, comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, a été fixé le mardi 7 avril, à 21h00, au Santiago-Bernabéu (Madrid). Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions 2025-2026, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce Real - Bayern : la rencontre a été programmée sur Canal + Foot.