Real - Bayern : Mbappé est dans la tourmente... chaîne, compos

Pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, ce mardi 7 avril, le Real Madrid reçoit le Bayern Munich au Santiago-Bernabéu.

La reine des compétitions de clubs est de retour. Et pour le plus grand plaisir des amoureux du football, la Ligue des Champions a réservé, pour les quarts de finale, ce mardi 7 avril, l'une de ses meilleures affiches : Real Madrid - Bayern Munich. Les deux clubs sont des habitués de ces matchs couperets en C1. Les Bavarois, en revanche, vont faire face à leur bête noire du Vieux-Continent : ils n'ont plus gagné face aux Merengue depuis neuf rencontres (sept défaites, et deux nuls).

Néanmoins, le Real Madrid, tombeur de Manchester City au précédent tour, est sous le feu des critiques après le revers concédé, en Liga, face à la modeste formation de Majorque. Un homme cristallise l'agacement : Kylian Mbappé. La star de l'équipe de France est accusée par la presse madrilène d'un manque d'engagement défensif. Au global, il a été nommé comme coupable dans le manque d'équilibre de l'édifice madrilène. Avant le rendez-vous face au Bayern Munich, Vinicius a pris la défense de son partenaire. "Les critiques ? Bien sûr que ça me dérange, mais les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. On doit rester soudés entre nous. On doit écouter le coach, comprendre ce qu'il veut, ce que le club veut et rester connectés avec notre public. Ce qui vient de l'extérieur, on ne peut pas le changer, ça ne nous affecte pas. Si on reste soudés ensemble, on peut se tirer vers le haut mutuellement et améliorer les choses parce qu'il reste encore deux mois dans la saison. Nous avons tout pour jouer." Arbeloa a également volé au secours de son joueur : "C'est l'un des meilleurs du monde et pas un entraîneur ne voudrait pas l'avoir. C'est une chance pour moi d'avoir ce genre de joueur."

Machine à marquer et à gagner des matchs, le Bayern se présente dans la capitale espagnole avec le plein de confiance comme l'a assumé le milieu de terrain Leon Goretzka : "Cet hiver, j'ai pris la décision mûrement réfléchie de rester jusqu'à l'été, car j'ai le sentiment que tout est possible cette saison. Il y a les bons joueurs aux bons endroits, avec le bon entraîneur, et dans le bon club. Donc, je suis tout à fait convaincu que nous sommes capables de tout gagner cette année, même si je suis conscient de la difficulté de la tâche."

Dans le cadre des quarts de finale, la Ligue des Champions s'offre un choc cinq étoiles : Real - Bayern. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00 par Michael Oliver (ANG).

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Real - Bayern. Cette rencontre sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal + Foot.

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La composition probable de Madrid pour Real - Bayern : Lunin ; Éder Militão, Huijsen, Rüdiger, Fran García ; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Pitarch ; Mbappé, Vinicius Júnior.

La composition probable de Munich pour Real - Bayern : Neuer ; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer ; Kimmich, Pavlović ; Luis Díaz, Gnabry, Olise ; Kane